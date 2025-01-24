Покупка подержанных Tesla Model Y — какие недостатки стоит учесть

2024 Tesla Model Y. Фото: caranddriver.com

Tesla Model Y, представленный в 2020 году, быстро стал хитом среди любителей электрических автомобилей благодаря просторному дизайну, передовым функциям и большому запасу хода. Впрочем, как и любая машина, модель не лишена недостатков.

О девяти основных недостатках Model Y рассказали специалисты Motor Biscuit.

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Качество сборки

Серийные модели Tesla Model Y 2020-2021 годов, критиковали за нестабильное качество сборки. Владельцы сообщили о: неправильном расположении панелей кузова; плохой краске; неравномерных зазорах между дверями и обшивкой. Эти проблемы возникали часто сразу после покупки авто или в течение первых нескольких тысяч километров.

Подвеска и комфорт езды

Модели 2020–2022 годов, оснащенные пакетом Performance Upgrade, известны своей жесткой подвеской и такой же неудобной ездой.

Сбои программного обеспечения и проблемы с автопилотом

Проблемы с программным обеспечением постоянно возникали на протяжении всех лет Model Y. Зависание информационно-развлекательной системы, случайные перезагрузки системы, ошибки автопилота Tesla.

Запах кондиционера

Затхлый запах из системы кондиционирования постоянно вызывает жалобу среди владельцев Model Y 2020–2023 годов. Эта проблема обычно возникает между 16 000 и 32 000 км и объясняется накоплением влаги в системе HVAC. Решение часто предусматривают очистку системы, замену воздушных фильтров салона или применение спрея для дезинфекции кондиционера.

Отзыв программного обеспечения задвижки капота

Tesla объявила об отзыве автомобилей Model Y с 2020 по 2024 годы из-за того, что компьютер не мог распознать незакрытый капот. Это создает серьезную угрозу безопасности, ведь капот может открыться во время движения и закрыть водителю обзор. Проблему решили с помощью обновления ПО, но важно убедиться, что любая подержанная модель Y получила это обновление.

Комфорт заднего сиденья

Многие владельцы отметили неудобные задние сиденья в Model Y 2020–2022 годов. Жалобы включают неадекватную амортизацию и неудобный угол сиденья.

Плохая изоляция

Автомобили 2020–2021 критиковали за заметный шум ветра на скорости. Эта проблема возникла из-за отсутствия достаточной изоляции в дверях и окнах.

Неисправности теплового насоса

Система выходит из строя в моделях 2021-2023 годов, особенно в холодном климате. Симптомы включают слабое отопление салона или его полное отсутствие.

Механизм дверной ручки

Некоторые владельцы Model Y 2020–2022 годов сообщали, что ручки могут замерзнуть и не выдвигаться должным образом.

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