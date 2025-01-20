Сколько пробега теряют Tesla, Chevrolet и другие электромобили на морозе

Сколько пробега теряют популярные электромобили на морозе
Зимой электромобили сталкиваются с проблемой обогрева салона, которая требует больше энергии от высоковольтной батареи. Холод также негативно влияет на химический состав аккумулятора, что приводит к более долгой зарядки и низкой мощности.
О результатах исследования компании Recurrent, которое анализирует реакцию на мороз 22 самых популярных электромобилей, написал InsideEVs.
Преимущества теплового насоса
Recurrent, который анонимно собирает данные с электромобилей, обнаружил, что тепловой насос может уменьшить потерю запаса хода в холодную погоду на 10% по сравнению с обычным резистивным нагревателем.
Тепловой насос передает тепло из наружного воздуха, работая как кондиционер в обратном порядке. Например, Tesla Model 3 с теплонасосом теряет 13% запаса хода, тогда как без него — 21%. В целом автомобили с тепловыми насосами сохраняют 83% запаса при морозе по сравнению с 75% без них. Например, Volkswagen ID.4 без теплонасоса недосчитался аж 37% запаса хода. Впрочем, и это не самое главное — Chevrolet Equinox EV и Cadillac Lyriq, хотя и оснащены тепловыми насосами, показали производительность ниже средней.
Реальный запас хода электрокаров на морозе
- Tesla Model X: 89%
- Tesla Model S: 88%
- Audi e-tron: 87%
- Tesla Model 3: 87%
- Tesla Model Y: 86%
- Hyundai Ioniq 5: 85%
- Hyundai Kona: 84%
- Rivian R1S: 83%
- BMW iX: 83%
- Nissan Ariya: 83%
- Kia EV9: 82%
- Rivian R1T: 81%
- Kia EV6: 80%
- Tesla Model 3 (без теплонасоса): 79%
- Nissan Leaf: 78%
- Tesla Model S (без теплонасоса): 77%
- Ford F-150 Lightning: 74%
- Chevrolet Equinox EV: 74%
- Cadillac Lyriq: 72%
- Chevrolet Bolt: 69%
- Ford Mustang Mach-E: 66%
- Volkswagen ID.4: 63%
Ранее эксперт объяснил владельцам электромобилей, как с одной стороны сохранить запас хода авто, а с другой — не мерзнуть во время зимних поездок. Также мы писали, почему продажа электромобилей вырастет на треть в 2025 году.
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