Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Сколько пробега теряют популярные электромобили на морозе arrow

Сколько пробега теряют популярные электромобили на морозе

20 января 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Сколько пробега теряют Tesla, Chevrolet и другие электромобили на морозе
Volkswagen ID.4 зимой. Фото: vw.ca
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Зимой электромобили сталкиваются с проблемой обогрева салона, которая требует больше энергии от высоковольтной батареи. Холод также негативно влияет на химический состав аккумулятора, что приводит к более долгой зарядки и низкой мощности.

О результатах исследования компании Recurrent, которое анализирует реакцию на мороз 22 самых популярных электромобилей, написал InsideEVs.

Читайте также:

Преимущества теплового насоса

Recurrent, который анонимно собирает данные с электромобилей, обнаружил, что тепловой насос может уменьшить потерю запаса хода в холодную погоду на 10% по сравнению с обычным резистивным нагревателем.

Тепловой насос передает тепло из наружного воздуха, работая как кондиционер в обратном порядке. Например, Tesla Model 3 с теплонасосом теряет 13% запаса хода, тогда как без него — 21%. В целом автомобили с тепловыми насосами сохраняют 83% запаса при морозе по сравнению с 75% без них. Например, Volkswagen ID.4 без теплонасоса недосчитался аж 37% запаса хода. Впрочем, и это не самое главное — Chevrolet Equinox EV и Cadillac Lyriq, хотя и оснащены тепловыми насосами, показали производительность ниже средней.

Реальный запас хода электрокаров на морозе

  1. Tesla Model X: 89%
  2. Tesla Model S: 88%
  3. Audi e-tron: 87%
  4. Tesla Model 3: 87%
  5. Tesla Model Y: 86%
  6. Hyundai Ioniq 5: 85%
  7. Hyundai Kona: 84%
  8. Rivian R1S: 83%
  9. BMW iX: 83%
  10. Nissan Ariya: 83%
  11. Kia EV9: 82%
  12. Rivian R1T: 81%
  13. Kia EV6: 80%
  14. Tesla Model 3 (без теплонасоса): 79%
  15. Nissan Leaf: 78%
  16. Tesla Model S (без теплонасоса): 77%
  17. Ford F-150 Lightning: 74%
  18. Chevrolet Equinox EV: 74%
  19. Cadillac Lyriq: 72%
  20. Chevrolet Bolt: 69%
  21. Ford Mustang Mach-E: 66%
  22. Volkswagen ID.4: 63%

Ранее эксперт объяснил владельцам электромобилей, как с одной стороны сохранить запас хода авто, а с другой — не мерзнуть во время зимних поездок. Также мы писали, почему продажа электромобилей вырастет на треть в 2025 году.​​​

Tesla авто Ford электрокары BMW Volkswagen електромобиль Audi Nissan

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка