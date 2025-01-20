Сколько пробега теряют Tesla, Chevrolet и другие электромобили на морозе

Volkswagen ID.4 зимой. Фото: vw.ca

Зимой электромобили сталкиваются с проблемой обогрева салона, которая требует больше энергии от высоковольтной батареи. Холод также негативно влияет на химический состав аккумулятора, что приводит к более долгой зарядки и низкой мощности.

О результатах исследования компании Recurrent, которое анализирует реакцию на мороз 22 самых популярных электромобилей, написал InsideEVs.

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Преимущества теплового насоса

Recurrent, который анонимно собирает данные с электромобилей, обнаружил, что тепловой насос может уменьшить потерю запаса хода в холодную погоду на 10% по сравнению с обычным резистивным нагревателем.

Тепловой насос передает тепло из наружного воздуха, работая как кондиционер в обратном порядке. Например, Tesla Model 3 с теплонасосом теряет 13% запаса хода, тогда как без него — 21%. В целом автомобили с тепловыми насосами сохраняют 83% запаса при морозе по сравнению с 75% без них. Например, Volkswagen ID.4 без теплонасоса недосчитался аж 37% запаса хода. Впрочем, и это не самое главное — Chevrolet Equinox EV и Cadillac Lyriq, хотя и оснащены тепловыми насосами, показали производительность ниже средней.

Реальный запас хода электрокаров на морозе

Tesla Model X: 89% Tesla Model S: 88% Audi e-tron: 87% Tesla Model 3: 87% Tesla Model Y: 86% Hyundai Ioniq 5: 85% Hyundai Kona: 84% Rivian R1S: 83% BMW iX: 83% Nissan Ariya: 83% Kia EV9: 82% Rivian R1T: 81% Kia EV6: 80% Tesla Model 3 (без теплонасоса): 79% Nissan Leaf: 78% Tesla Model S (без теплонасоса): 77% Ford F-150 Lightning: 74% Chevrolet Equinox EV: 74% Cadillac Lyriq: 72% Chevrolet Bolt: 69% Ford Mustang Mach-E: 66% Volkswagen ID.4: 63%

Ранее эксперт объяснил владельцам электромобилей, как с одной стороны сохранить запас хода авто, а с другой — не мерзнуть во время зимних поездок. Также мы писали, почему продажа электромобилей вырастет на треть в 2025 году.​​​