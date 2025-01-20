Скільки пробігу втрачають Tesla, Chevrolet та інші електромобілі на морозі

Volkswagen ID.4 взимку. Фото: vw.ca

Взимку електромобілі стикаються з проблемою обігріву салону, яка потребує більше енергії від високовольтної батареї. Холод також негативно впливає на хімічний склад акумулятора, що призводить до довшого заряджання та нижчої потужності.

Про результати дослідження компанії Recurrent, яке аналізує реакцію на мороз 22 найпопулярніших електромобілів, написав InsideEVs.

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Переваги теплової помпи

Recurrent, який анонімно збирає дані з електромобілів, виявив, що теплова помпа може зменшити втрату запасу ходу в холодну погоду на 10% у порівнянні зі звичайним резистивним нагрівачем.

Теплова помпа передає тепло зі зовнішнього повітря, працюючи як кондиціонер у зворотному порядку. Наприклад, Tesla Model 3 з тепловою помпою втрачає 13% запасу ходу, тоді як без нього — 21%.

Загалом автомобілі з тепловими помпами зберігають 83% запасу в морозі порівняно з 75% без них. Наприклад, Volkswagen ID.4 без теплової помпи недорахувався аж 37% запасу ходу. Втім, й це не найголовніше — Chevrolet Equinox EV та Cadillac Lyriq, хоча й оснащені тепловими помпами, показали нижчу за середню продуктивність.

Реальний запас ходу електрокарів на морозі

Tesla Model X: 89% Tesla Model S: 88% Audi e-tron: 87% Tesla Model 3: 87% Tesla Model Y: 86% Hyundai Ioniq 5: 85% Hyundai Kona: 84% Rivian R1S: 83% BMW iX: 83% Nissan Ariya: 83% Kia EV9: 82% Rivian R1T: 81% Kia EV6: 80% Tesla Model 3 (без теплопомпи): 79% Nissan Leaf: 78% Tesla Model S: (без теплопомпи) 77% Ford F-150 Lightning: 74% Chevrolet Equinox EV: 74% Cadillac Lyriq: 72% Chevrolet Bolt: 69% Ford Mustang Mach-E: 66% Volkswagen ID.4: 63%

Раніше експерт пояснив власникам електромобілів, як з одного боку зберегти запас ходу авто, а з іншого — не мерзнути під час зимових поїздок. Також ми писали, чому продаж електромобілів зросте на третину у 2025 році.