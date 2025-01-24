Как открыть электромобиль с разряженной батареей

Электромобиль. Фото: freepik.com

Электрические замки электрокаров могут неприятно удивить, когда авто разряжено настолько, что не может поддерживать базовые функции и двери оказываются заблокированными. При чем методы открывания будут отличаться в зависимости от того, где находится водитель — снаружи или внутри машины.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Все автомобили Tesla имеют легкодоступные механические ручки, установленные перед панелью стеклоподъемника.

Для пассажиров заднего ряда на Model S аварийные ручки находятся под диваном в специальных вырезах на коврике. На Model X, чтобы добраться до привода аварийной разблокировки, придется снять решетку динамиков и найти там кабель, потянув за который можно разблокировать замки. На Model 3 и Model Y аварийные тросы скрыты в нижней части дверных карманов, под резиновой вставкой для мелочи и пластиковой заглушкой.

Аварийное открытие в электрокарах Ford происходит с помощью тех же рычагов E-Latch, которые при отсутствии питания надо сильнее потянуть на себя до упора. Подобное решение реализовано на современных электрокарах Lucid, Volkswagen, BMW, Toyota и т.д.

Как попасть в электромобиль

Volkswagen I.D. 4, Honda M-NV и ряд других моделей имеют скрытый механический ключ внутри брелока. Надо открыть салон, оттуда открыть багажник, где взять 12-вольтовый аккумулятор для его замены или зарядки.

Tesla Model S предлагает несколько вариантов доступа к аккумулятору. На машинах до 2016 года, достаточно откинуть пластиковую панель на переднем бампере, за которой скрываются плюсовая и минусовая клеммы и подать на них питание от внешнего источника (бустера или АКБ). На более новых авто такой панели уже нет, поэтому придется искать специальный аварийный трос под передними брызговиками. Такой вариант реализован на Zeekr 001.

На Tesla Model 3 и Model Y сначала необходимо добраться до специальных клемм, которые спрятаны за круглой крышкой отверстия буксировочной петли. Сняв накладку найдете два провода красного и черного цвета, на которые можно подключить любой источник питания на 9 или 12 вольт и открыть таким образом крышку переднего багажника.

Могут быть и другие способы, поэтому всегда читайте инструкцию для конкретного авто перед его использованием.

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