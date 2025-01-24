Як відкрити електромобіль з розрядженою батареєю

Електромобіль. Фото: freepik.com

Електричні замки електрокарів можуть неприємно здивувати, коли авто розряджене настільки, що не може підтримувати базові функції й двері виявляються заблокованими. При чому методи відкривання будуть відрізнятися з огляду на те, де знаходиться водій — ззовні або всередині машини.

Про це написав AUTO.RIA.

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Усі автомобілі Tesla мають легкодоступні механічні ручки, встановлені перед панеллю склопідіймача.

Для пасажирів заднього ряду на Model S аварійні ручки знаходяться під диваном у спеціальних вирізах на килимку. На Model X, щоб дістатись до приводу аварійного розблокування, доведеться зняти решітку динаміків та знайти там кабель, потягнувши за який можна розблокувати замки. На Model 3 та Model Y аварійні троси приховані в нижній частині дверних кишень, під гумовою вставкою для дріб'язку та пластиковою заглушкою.

Аварійне відкриття в електрокарах Ford відбувається за допомогою тих самих важелів E-Latch, які за відсутності живлення треба сильніше потягнути на себе до упору. Подібне рішення реалізоване на сучасних електрокарах Lucid, Volkswagen, BMW, Toyota тощо.

Як потрапити в електромобіль

Volkswagen I.D. 4, Honda M-NV та низка інших моделей мають прихований механічний ключ всередині брелоку. Треба відчинити салон, звідти відкрити багажник, де взяти 12-вольтовий акумулятор для його заміни або заряджання.

Tesla Model S пропонує декілька варіантів доступу до акумулятора. На машинах до 2016 року, досить відкинути пластикову панель на передньому бампері, за якою приховуються плюсова та мінусова клеми й подати на них живлення від зовнішнього джерела (бустера або АКБ).

На новіших авто такої панелі вже немає, тому доведеться шукати спеціальний аварійний трос під передніми бризковиками. Такий варіант реалізований на Zeekr 001.

На Tesla Model 3 та Model Y спочатку необхідно добратись до спеціальних клем, які сховані за круглою кришкою отвору буксирувальної петлі. Знявши накладку знайдете два дроти червоного та чорного кольору, на які можна під’єднати будь-яке джерело живлення на 9 або 12 вольтів й відчинити таким чином кришку переднього багажника.

Можуть бути й інші способи, тому завжди читайте інструкцію для конкретного авто перед його використанням.

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