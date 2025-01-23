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Як організувати зарядку електромобіля вдома

23 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Зарядка електромобіля вдома — як підготувати мережу та обрати обладнання
Домашнє заряджання електрокара. Фото: solarpanelpigeonproofing.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Безліч переваг має заряджання електромобіля вдома, зокрема вигоду для власника та користь для акумулятора авто. Але насамперед важливо перевірити стан побутової електромережі та обрати якісний зарядний пристрій.

Про це написав АвтоСвіт.

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Побутова електромережа

Важливо, щоб проводка в мережі була достатньо потужною для навантаження.

Однофазна мережа з автоматом на 16 А безпечно витримує максимальну потужність 3,7 кВт. Такі зарядні станції зазвичай мають струм зарядки близько 16 А.

З однофазною мережею з автоматом на 32 А можна використовувати зарядну станцію потужністю 7,4 кВт. Втім, для її підключення потрібна силова розетка типу CEE 32A, позаяк стандартні побутові розетки на 16 А не витримають таку потужність.

З трифазною мережею та:

  • автоматом на 16 А можна використовувати станції на 11 кВт;
  • автоматом на 25 А можна підключати зарядки на 16 кВт;
  • автоматом на 32 А можна ставити станції на 22 кВт.

Для заряджання електромобіля вдома потрібно придбати зарядну станцію.

Настінна станція

Вона монтується на стіні гаража або біля паркувального місця. Зазвичай має вищу потужність (у порівнянні з портативними аналогами) та дозволяє заряджати батарею швидше. Підключення такої станції зазвичай вимагає професійної установки.

Після встановлення зарядної станції потрібно під'єднати конектор зарядки до роз’єму електромобіля. Перевірте, чи показує індикатор станції правильний режим зарядки (якщо є такі налаштування). Після чого заряджайте батарею до необхідного рівня.

Портативна станція

Компактний пристрій, який можна використовувати в будь-якому місці, де є електрична розетка. Зарядка займе більше часу, але портативна станція зручна для використання як вдома, так і в подорожах.

Раніше ми писали про шість способів зберегти запас ходу електромобіля в холод. Також експерти пояснили, як правильно доглядати за батареєю електрокара, щоб не мати проблем роками.

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