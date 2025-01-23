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Как организовать зарядку электромобиля дома

23 января 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Зарядка электромобиля дома — как подготовить сеть и выбрать оборудование
Домашняя зарядка электрокара. Фото: solarpanelpigeonproofing.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Множество преимуществ имеет зарядка электромобиля дома, в частности выгоду для владельца и пользу для аккумулятора авто. Но прежде всего важно проверить состояние бытовой электросети и выбрать качественное зарядное устройство.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Важно, чтобы проводка в сети была достаточно мощной для нагрузки.

Однофазная сеть с автоматом на 16 А безопасно выдерживает максимальную мощность 3,7 кВт. Такие зарядные станции обычно имеют ток зарядки около 16 А.

С однофазной сетью с автоматом на 32 А можно использовать зарядную станцию мощностью 7,4 кВт. Впрочем, для ее подключения нужна силовая розетка типа CEE 32A, так как стандартные бытовые розетки на 16 А не выдержат такую мощность.

С трехфазной сетью и:

  • автоматом на 16 А можно использовать станции на 11 кВт;
  • автоматом на 25 А можно подключать зарядки на 16 кВт;а
  • автоматом на 32 А можно ставить станции на 22 кВт.

Для зарядки электромобиля дома нужно приобрести зарядную станцию.

Настенная станция

Она монтируется на стене гаража или возле парковочного места. Обычно имеет более высокую мощность (по сравнению с портативными аналогами) и позволяет заряжать батарею быстрее. Подключение такой станции обычно требует профессиональной установки.

После установки зарядной станции нужно подключить коннектор зарядки в разъем электромобиля. Проверьте, показывает ли индикатор станции правильный режим зарядки (если есть такие настройки). После чего заряжайте батарею до необходимого уровня.

Портативная станция

Компактное устройство, которое можно использовать в любом месте, где есть электрическая розетка. Зарядка займет больше времени, но портативная станция удобна для использования как дома, так и в путешествиях.

Ранее мы писали о шести способах сохранить запас хода электромобиля в холод. Также эксперты объяснили, как правильно ухаживать за батареей электрокара, чтобы не иметь проблем годами.

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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