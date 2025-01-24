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Найпоширеніші проблеми вживаних Tesla Model Y

24 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Купівля вживаних Tesla Model Y — які недоліки варто врахувати
2024 Tesla Model Y. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Tesla Model Y, представлений у 2020 році, швидко став хітом серед любителів електричних автомобілів завдяки просторому дизайну, передовим функціям та великому запасу ходу. Втім, як й будь-яка машина, модель не позбавлена недоліків.

Про дев’ять основних недоліків Model Y розповіли фахівці Motor Biscuit.

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  • Якість збірки

Серійні моделі Tesla Model Y 2020-2021 років, критикували за нестабільну якість збірки. Власники повідомили про: неправильне розташування панелей кузова; погану фарбу; нерівномірні зазори між дверима та обшивкою. Ці проблеми виникали часто одразу після купівля авто або протягом перших кількох тисяч кілометрів.

  • Підвіска та комфорт їзди

Моделі 2020–2022 років, оснащені пакетом Performance Upgrade, відомі своєю жорсткою підвіскою та такою ж незручною їздою.

  • Збої програмного забезпечення та проблеми з автопілотом

Проблеми з програмним забезпеченням постійно виникали протягом усіх років Model Y. Зависання інформаційно-розважальної системи, випадкові перезавантаження системи, помилки автопілота Tesla.

  • Запах кондиціонера

Затхлий запах з системи кондиціонування постійно викликає скаргу серед власників Model Y 2020–2023 років. Ця проблема зазвичай виникає між 16 000 та 32 000 км та пояснюється накопиченням вологи в системі HVAC. Рішення часто передбачають очищення системи, заміну повітряних фільтрів салону або застосування спрею для дезінфекції кондиціонера.

  • Відкликання програмного забезпечення засувки капота

Tesla оголосила про відкликання автомобілів Model Y з 2020 по 2024 роки через те, що комп’ютер не міг розпізнати незачинений капот. Це створює серйозну загрозу безпеці, адже капот може відкритися під час руху та закрити водієві огляд. Проблему розв’язали за допомогою оновлення ПЗ, але важливо переконатися, що будь-яка вживана модель Y отримала це оновлення.

  • Комфорт заднього сидіння

Багато власників відзначили незручні задні сидіння в Model Y 2020–2022 років. Скарги включають неадекватну амортизацію та незручний кут сидіння.

  • Погана ізоляція

Автомобілі 2020–2021 критикували за помітний шум вітру на швидкості. Ця проблема виникла через відсутність достатньої ізоляції у дверях та вікнах.

  • Несправності теплової помпи

Система виходить з ладу в моделях 2021-2023 років, особливо в холодному кліматі. Симптоми включають слабке опалення салону або його повну відсутність.

  • Механізм дверної ручки

Деякі власники Model Y 2020–2022 років повідомляли, що ручки можуть замерзнути та не висуватися належним чином.

Раніше ми писали, як відкрити повністю розряджений електромобіль. Також експерти з’ясували, скільки пробігу втрачають популярні електромобілі на морозі.

Tesla авто електрокари проблеми поради автомобіль електромобіль

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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