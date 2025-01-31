Кроссовер популярный в Украине получит заводское ГБО

Renault Duster. Фото: renault.ua

Renault продолжает работать над усовершенствованием самого продаваемого среди новых автомобилей в Украине кроссовера Duster. Для большей топливной эффективности модель укомплектуют гибридными двигателями, сочетающими технологии MHEV с газобаллонным оборудованием (ГБО).

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

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Полевые испытания

Renault активно тестирует новый гибридный Duster с шильдиком Eco, который имеет потенциал стать альтернативой электрификации транспорта. Прототипы этого кроссовера уже были замечены на дорогах. Известно, что производитель планирует внедрить битопливные двигатели, обещающие сниженное потребление топлива и меньший вред для окружающей среды.

Основой для этих испытаний стал Renault Duster, укомплектованный 1,2-литровым мотором ECO-G, работающим на газу и бензине. Важным элементом обновленного кроссовера является мягкая гибридная система Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV), которая обеспечивает дополнительную мощность и экономию топлива.

Технические характеристики

Согласно предварительным данным, новый гибридный Duster получит 150-сильный двигатель, работающий в паре с автоматической трансмиссией с двойным сцеплением EDC. Едва ли не самой интересной особенностью станет 48-вольтовый электромотор, который усиливает систему полного привода, гарантируя лучшую проходимость и управляемость. Этот подход может значительно улучшить эксплуатационные характеристики авто и обеспечить удобство для водителей.

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