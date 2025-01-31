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Почему Audi прекращает производство популярного кроссовера

31 января 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Что побудило Audi остановить производство популярного кроссовера
Audi Q8 E-Tron. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

На предприятии в Брюсселе 28 февраля с конвейера сойдет последний электрический кроссовер Audi Q8 E-Tron. После этого завод будет закрыт, а примерно 3000 сотрудников останутся без работы.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Причина снятия с производства

В связи с тяжелым финансовым положением, в котором оказался Volkswagen, автопроизводитель недавно объявил о планах сократить более 35 000 рабочих мест в Германии. Компания также снизит производство примерно на 734 000 единиц авто и перенесет часть сборки.

Под сокращение попало и предприятие концерна в Бельгии, которое собирало электрический кроссовер Audi Q8 E-Tron.

Завод Volkswagen в Бельгії, який збирає Audi Q8 E-Tron.
Завод Volkswagen в Бельгии. Фото: carscoops.com

Устаревшая платформа

Audi Q8 e-tron начали выпускать только с конца 2022 года, но, несмотря на юный возраст модели, она основана на платформе MLB Evo от Audi Q7 и Q8.

На момент разработки автомобиля специализированной электрической архитектуры еще не было. Это приводит к ряду неприятных ограничений, например невозможности подключить сверхбыструю зарядку.

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