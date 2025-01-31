Що спонукало Audi зупинити виробництво популярного кросовера

Audi Q8 E-Tron. Фото: caranddriver.com

На підприємстві у Брюсселі 28 лютого з конвеєра зійде останній електричний кросовер Audi Q8 E-Tron. Після цього завод буде закрито, а приблизно 3000 співробітників залишаться без роботи.

Про це повідомив Cars Coops.

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Причина зняття з виробництва

Через скрутне фінансове становище, в якому опинився Volkswagen, автовиробник нещодавно оголосив про плани скоротити понад 35 000 робочих місць у Німеччині. Компанія також знизить виробництво приблизно на 734 000 одиниць авто та перенесе частину збірки.

Під скорочення потрапило й підприємство концерну в Бельгії, яке збирало електричний кросовер Audi Q8 E-Tron.

Завод Volkswagen в Бельгії. Фото: carscoops.com

Застаріла платформа

Audi Q8 e-tron почали випускати лише з кінця 2022 року, але, попри юний вік моделі, вона заснована на платформі MLB Evo від Audi Q7 та Q8.

На момент розробки автомобіля спеціалізованої електричної архітектури ще не було. Це призводить до низки неприємних обмежень, наприклад неможливість під'єднати надшвидку зарядку.

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