Audi чи BMW — який автомобільний бренд кращий

Audi проти BMW. Фото: carmagazine.co.uk

Audi та BMW відомі своїми успішними моделями преміумкласу. Попри те, що в них є багато спільного (ціноутворення, модельний ряд), між двома німецькими автогігантами існує більше відмінностей, ніж здається на перший погляд.

Про це написав CarBuzz.

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Унікальні переваги Audi

Audi зосереджений на представницьких та орієнтованих на комфорт автомобілях. Натомість BMW розробляє динамічніші та спортивні моделі.

Audi створила набагато більший асортимент електромобілів, ніж BMW. У дешевшому сегменті є Audi Q4 e-tron 2024 року, тоді як на іншому кінці спектра бренд пропонує неймовірно швидкий RS e-tron GT.

Хоча кросовери зараз займають величезну частину модельного ряду Audi, компанія все ще пропонує седани, а також кілька універсалів (A4 та A6).

Орієнтований на водія BMW

BMW, як і раніше, пропонує механічні коробки передач та задній привід, що забезпечує більше задоволення від водіння, ніж передній або повний привід та автоматична трансмісія.

Компанія все ще пропонує широкий асортимент моделей з ДВЗ. Разом з тим, очікується загострення боротьби між брендами у найближчі роки, позаяк обидва мають намір розширити випуск електромобілів.

Ще одна сильна сторона BMW — компанія може похвалитися компактним родстером BMW Z4 M40i 2025 року, тоді як Audi нещодавно відмовилася від TT разом із флагманським суперкаром R8.

Також BMW надає вибір високопродуктивних купе та седанів, таких як M2, M4, M5 та M8.

Фото: newcarsonline.co.uk

Вартість обслуговування

Згідно з нещодавнім аналізом Consumer Reports, Audi та BMW є двома найдорожчими марками автомобілів в обслуговуванні. Однак догляд за Audi коштує трохи дорожче.

Довговічність авто

Audi та BMW є надійними автомобілями, які прослужать багато років. Однак слід очікувати на високі рахунки за ремонт через дорогі передові силові агрегати та технології, які є в цих розкішних автомобілях.

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