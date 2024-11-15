BMW 5 з Південної Кореї — якими є найкращі ціни

2011 BMW 5. Фото: edmunds.com

З метою купити вживану преміальну машину за більш ніж адекватні гроші, українські автолюбителі виходять за кордони нашої держави. Наприклад, BMW 5 з пробігом у гарному стані за ціною нижчою, ніж за аналогічну модель в Україні, попри логістику та митні витрати, можна придбати в Південній Кореї.

Про це йдеться на сайті компанії PLC Group.

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Особливості моделі

BMW 5 Series — один з найпопулярніших седанів преміумкласу від баварського автовиробника. Шосте покоління випускалося з 2010 по 2016 роки.

У порівнянні з попередньою моделлю в седан внесли велику кількість вдосконалень. Наприклад, в передній підвісці застосували здвоєні поперечні важелі.

Модель пропонувалася з кількома варіантами двигунів. Бензинові мотори: 4,4-літровий V8 твін-турбо та кілька рядних шестициліндрових. Також модель отримала три різновиди дизелів — два 3-літрових рядних 6-циліндрових N57 та 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун N47. Варіанти трансмісії — 8-ступенева механічна або 8-ступенева автоматична ZF 8HP.

Ціна в Україні та Південній Кореї

В Україні за бензинову модель 2012 року з пробігом 360 000 км просять 9 000 доларів. Максимальна ціна на шосте покоління BMW 5, згідно з дошкою об'яв AUTO.RIA, становить 27 000 доларів.

На південнокорейських аукціонах можна придбати, наприклад, дизельний BMW 5 2011 року випуску з 2-літровим двигуном, коробкою автомат та пробігом 192 622 км за 4240 доларів.

Бензинову модель 2012 року 2-літровим двигуном, автоматичною трансмісією та пробігом 133 021 км віддають за 6834 доларів.

Звичайно, всю інформацію про авто можна легко перевірити. Зокрема, отримати дані про попередні продажі, реальний стан, справжній пробіг, пошкодження, детальні фото тощо.

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