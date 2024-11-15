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Как приобрести доступные подержанные BMW 5 в Южной Корее

15 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
BMW 5 из Южной Кореи — каковы лучшие цены
2011 BMW 5. Фото: edmunds.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

С целью купить подержанную премиальную машину за более адекватные деньги, украинские автолюбители выходят за границы нашего государства. К примеру, BMW 5 с пробегом в хорошем состоянии по цене ниже, чем за аналогичную модель в Украине, несмотря на логистику и таможенные расходы, можно приобрести в Южной Корее.

Об этом говорится на сайте компании PLC Group.

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Особенности модели

BMW 5 Series — один из самых популярных седанов премиум-класса от баварского автопроизводителя. Шестое поколение выпускалось с 2010 по 2016 годы.

По сравнению с предыдущей моделью в седан внесли большое количество усовершенствований. К примеру, в передней подвеске применили сдвоенные поперечные рычаги.

Модель предлагалась с нескольким вариантам двигателей. Бензиновые моторы: 4,4-литровый V8 твин-турбо и несколько рядных 6-цилиндровых. Также модель получила три разновидности дизелей — две 3-литровых рядных 6-цилиндровых N57 и 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель N47. Варианты трансмиссии — 8-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая ZF 8HP.

Цена в Украине и Южной Корее

В Украине за бензиновую модель 2012 с пробегом 360 000 км просят 9 000 долларов. Максимальная цена на шестое поколение BMW 5, согласно доске объявлений AUTO.RIA, составляет 27 000 долларов.

На южнокорейских аукционах можно приобрести, например, дизельный BMW 5 2011 выпуска с 2-литровым двигателем, коробкой автомат и пробегом 192 622 км за 4240 долларов.

Бензиновую модель 2012 года 2-литровым двигателем, автоматической трансмиссией и пробегом 133 021 км отдают за 6834 долларов.

Конечно, всю информацию об автомобиле можно легко проверить. В частности, получить данные о предварительных продажах, реальном состоянии, настоящем пробеге, повреждениях, подробных фото и т.д.

Ранее были названы шесть самых популярных в Украине автомобилей с аукционов в США. Также мы писали, за сколько в США можно купить подержанный Bentley Continental.

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