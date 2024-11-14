Подержанный Infiniti Q30 — как сэкономить на покупке авто в Южной Корее

Infinity Q30. Фото: caranddriver.com

Чтобы приобрести премиальный автомобиль с хорошими скидками, украинские автомобилисты принимают участие не только в американских аукционах. В частности подержанный Infinity Q30 в хорошем состоянии по шикарной цене можно приобрести в Южной Корее.

Об этом говорится на сайте компании PLC Group.

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Особенности модели

Infiniti Q30 первого поколения (2015-2024) является компактным люксовым переднеприводным хэтчбеком.

Модель оснащается бензиновыми турбодвигателями 1,6 л мощностью 122 и 156 л.с., а также 2-литровым 211 л.с. Также есть дизельные варианты 1,5 л на 109 л.с. и 2,2 л на 170 л.

Доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач и 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением.

В интерьере авто находятся эргономичные сиденья с подогревом, огромным количеством регулировок и функцией памяти для водительского кресла.

В салоне работают двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и поддержкой Bluetooth. За звук отвечает премиальная аудиосистема Bose с 10 динамиками.

В автомобиле есть комплекс активных систем безопасности, включая предотвращение столкновений, контроль слепых зон и удержание в полосе.

Среди минусов модели называют дорогостоящие запчасти и обслуживание, а также ограниченное пространство в салоне, особенно на задних сиденьях. Плюс для некоторых водителей интерфейс системы мультимедиа кажется слишком сложным.

Цена Infiniti Q30 в Украине и Южной Корее

В Украине, по актуальным данным AUTO.RIA, б/у Infiniti Q30 первого поколения стоят от 15 700 до 27 300 долларов.

На аукционах Южной Кореи за бензиновые модели с 2-литровыми двигателями и коробкой автомат просят:

авто 2017 года с пробегом 124 353 км — 7892 долларов;

авто 2019 года с пробегом 45 413 км — 10 691 доллар.

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