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Элитный Bentley Continental можно купить за 775 долларов

11 ноября 2024 17:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Сколько стоит Bentley на аукционах в США — элитные авто за копейки
2007 Bentley Continental GTC. Фото: historics.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Премиальные автомобили в США иногда дешевеют настолько, что становятся доступными для любого. Конечно, купить машину за копейки не означает дешево содержать и обслуживать ее, но можно исполнить давнюю мечту и поразить друзей или просто выгодно перепродать авто в Украине.

К примеру, представительский седан Bentley Continental Flying Spur продают всего за 1% от рыночной цены свыше 70 000 долларов, о чем свидетельствуют данные AutoAstat.

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Британская компания Bentley Motors Ltd специализируется на производстве люксовых автомобилей, а с 1998 года вошла в состав немецкого концерна Volkswagen AG.

Характеристики Flying Spur

На американском аукционе Copart по цене 775 долларов выставлен Bentley Continental Flying Spur 2008 года. На одометре полноприводного бензинового авто зафиксирован пробег 81 286 миль (около 130 817 км). Машина имеет двигатель 6.0L W1, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Flying Spur на ходу, а из повреждений значатся износ при использовании, небольшие царапины и вмятины.

Финальная стоимость автомобиля вместе с логистикой в Украине, сборами, пошлиной и т.п. будет составлять ориентировочно 12 282 долларов. В Украине, по данным из объявлений AUTO.RIA, такую модель, правда, в 2013 году выпуска, продают за 58 900 долларов.

Несколько смущает, что этот Flying Spur в 2008 году уже не в первый раз выставляют на аукцион, а его выигрышная ставка в марте 2024 года составила 11 900 долларов. Но в США можно легко проверить всю информацию об авто, в том числе предварительные продажи на аукционе, финальные ставки, реальное состояние, настоящий пробег, повреждения, подробные фото и т.д.

Другие лоты Bentley

Обращают на себя внимание некоторые лоты на аукционе Copart. К примеру, купе Bentley Continental GT 2006 года за 4 100 долларов с пробегом 48 902 мили (около 78 700 км). Полноприводное бензиновое авто имеет двигатель 6.0L W1 с АКПП. Среди повреждений указаны небольшие царапины и вмятины.

Кабриолет Bentley Continental GTC 2007 года выпуска продается за 6 100 долларов, что равняется лишь 10% от рыночной цены модели в 59 000 долларов. Автомобиль пробежал 68 500 миль (приблизительно 110 240 км) а также имеет двигатель 6.0L W1 с АКПП. Ездит на бензине и оснащен полным приводом, повреждений не имеет, только износ от использования.

Ранее мы писали о шести самых популярных в Украине авто с американских аукционов. Также писали об автомобилях, существенно подорожающих в 2025 году.

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