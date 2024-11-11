Скільки коштує Bentley на аукціонах в США — елітні авто за копійки

2007 Bentley Continental GTC. Фото: historics.co.uk

Преміальні автомобілі в США інколи дешевшають настільки, що стають доступними для будь-кого. Звичайно, купити машину за копійки не означає дешево її утримувати та обслуговувати, але можна виконати давнішню мрію та вразити друзів або просто вигідно перепродати авто в Україні.

Наприклад, представницький седан Bentley Continental Flying Spur продають лише за 1% від ринкової ціни понад 70 000 доларів, про що свідчать дані AutoAstat.

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Британська компанія Bentley Motors Ltd. спеціалізується на виробництві люксових автомобілів, а з 1998 року увійшла до складу німецького концерну Volkswagen AG.

Характеристики Flying Spur

На американському аукціоні Copart за ціною 775 доларів виставлений Bentley Continental Flying Spur 2008 року. На одометрі повнопривідного бензинового авто зафіксовано пробіг 81 286 миль (близько 130 817 км). Машина має двигун 6.0L W1, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Flying Spur на ходу, а з пошкоджень значаться зношування при використанні та невеликі подряпини та вм'ятини.

Фінальна вартість автомобіля разом з логістикою в Україну, зборами, митом тощо попередньо становитиме 12 282 доларів. В Україні, за даними з оголошень AUTO.RIA, таку модель, щоправда, 2013 року випуску, продають за 58 900 доларів.

Дещо бентежить, що цей Flying Spur 2008 року вже не вперше виставляють на аукціон, а його виграшна ставка у березні 2024 року становила 11 900 доларів. Але в США можна легко перевірити усю інформацію про авто, зокрема попередні продажі на аукціоні, фінальні ставки, реальний стан, справжній пробіг, пошкодження, детальні фото тощо.

Інші лоти Bentley

Звертають на себе уваги ще деякі лоти на аукціоні Copart. Наприклад, купе Bentley Continental GT 2006 року за 4100 доларів з пробігом 48 902 милі (близько 78 700 км). Повнопривідне бензинове авто має двигун 6.0L W1 з АКПП. Серед пошкоджень вказані невеликі подряпини та вм'ятини.

Кабріолет Bentley Continental GTC 2007 року випуску продають за 6100 доларів, що дорівнює лише 10% від ринкової ціни моделі в 59 000 доларів. Авто пробігло 68 500 миль (приблизно 110 240 км) та також має двигун 6.0L W1 з АКПП. Їздить на бензині та оснащене повним приводом, пошкоджень не має, лише — зношування від використання.

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