Как купить в США Range Rover за небольшие деньги для Украины

2013 Land Rover Range Rover.

Чтобы приобрести люксовое авто по очень сниженным ценам, украинские автолюбители обращаются за услугами к иностранным специализированным аукционам. В частности, в США можно выгодно приобрести культовый внедорожник четвертого поколения Land Rover Range Rover.

Об этом говорится на сайте компании PLC Group

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Особенности Range Rover

Британская компания Land Rover выпускает люксовые внедорожники Range Rover с 1970 года.

Четвертое поколение автомобиля (2012-2021) впервые среди внедорожников получило полностью алюминиевый кузов, который на 180 кг легче стального, установленного на предыдущих моделях. В итоге это решение не только позволило снизить вес, ведь новый кузов всего на 12 кг тяжелее стального маленького Mini Countryman, но и повысить прочность.

Стоимость на аукционах в США и Украине

На вторичном рынке нашей страны четвертое поколение Range Rover, по данным объявлений на AUTO.RIA, стоит от 19 490 до 197 900 долларов.

На американских аукционах на продажу выставлен Range Rover 2013 года выпуска. Автомобиль с пробегом 209 483 км находится на ходу, хотя и имеет незначительные повреждения. Модель полноприводная, оснащена 2-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с автоматической трансмиссией. Текущая аукционная ставка составляет 325 долларов, а указанная выкупная цена лота в 6500 долларов может варьироваться в зависимости от количества предложений покупателей.

Также заслуживают внимания еще две полноприводные модели Range Rover на ходу с незначительными повреждениями. Первая — 2020 года выпуска с пробегом 99 943 км с аналогичными предыдущему предложению техническими характеристиками. Текущая ставка на машину — 5300 долларов, сумма выкупа — 13 650 долларов.

Вторая — бензиновая модель 2019 года с 5-литровым двигателем и коробкой автомат. Пробег авто составляет 225 037 км. Текущая ставка аукциона — 5500 долларов, выкупить можно за 19 900 долларов.

Помните, что всю информацию про авто, продаваемые на американских аукционах, можно легко проверить. В частности, предварительные продажи на аукционе, реальное состояние, настоящий пробег, повреждения, подробные фото и т.д.

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