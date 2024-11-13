Як придбати в США Range Rover за невеликі кошти для України

2013 Land Rover Range Rover. Фото: motortrend.com

Щоб придбати люксове авто за дуже зниженими цінами українські автолюбителі звертаються за послугами до іноземних спеціалізованих аукціонів. Зокрема в США можна вигідно придбати культовий позашляховик четвертого покоління Land Rover Range Rover.

Про це йдеться на сайті компанії PLC Group

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Особливості Range Rover

Британська компанія Land Rover випускає люксові позашляховики Range Rover з 1970 року.

Четверте покоління автомобіля (2012-2021) вперше серед позашляховиків отримало повністю алюмінієвий кузов, який на 180 кг легше сталевого, який встановлений на попередніх моделях. У підсумку це рішення не лише дозволило знизити вагу, адже новий кузов лише на 12 кг важчий за сталевий маленького Mini Countryman, але й підвищити міцність.

Вартість на аукціонах в США та в Україні

На вторинному ринку нашої країни четверте покоління Range Rover, за даними оголошень на AUTO.RIA, коштує від 19 490 до 197 900 доларів.

На американських аукціонах на продаж виставлений Range Rover 2013 року випуску. Авто з пробігом 209 483 км знаходиться на ходу, хоча й має незначні ушкодження. Модель повнопривідна, оснащена 2-літровим бензиновим двигуном, який працює в парі з автоматичною трансмісією. Поточна аукціонна ставка становить 325 доларів, а зазначена викупна ціна лота 6500 доларів може варіюватися залежно від кількості пропозицій покупців.

Також заслуговують на увагу ще дві моделі Range Rover на ходу з незначними ушкодженнями. Перша — 2020 року випуску з пробігом 99 943 км з аналогічними попередній пропозиції технічними характеристиками. Поточна ставка на машину — 5300 доларів, сума викупу — 13 650 доларів.

Друга — бензинова модель 2019 року з 5-літровим двигуном та коробкою автомат. Пробіг авто становить 225 037 км. Поточна ставка аукціону — 5500 доларів, викупити можна за 19 900 доларів.

Пам'ятайте, що усю інформацію про авто, які продаються на американських аукціонах, можна легко перевірити. Зокрема попередні продажі на аукціоні, реальний стан, справжній пробіг, пошкодження, детальні фото тощо.

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