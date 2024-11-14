Вживаний Infiniti Q30 — як зекономити на купівлі авто в Південній Кореї

Infinity Q30. Фото: caranddriver.com

Щоб придбати преміальне авто з гарними знижками, українські автомобілісти беруть участь не лише в американських аукціонах. Зокрема вживаний Infinity Q30 в гарному стані за шикарною ціною можна придбати в Південній Кореї.

Про це йдеться на сайті компанії PLC Group.

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Особливості моделі

Infiniti Q30 першого покоління (2015-2024) є компактним передньопривідним люксовим хетчбеком.

Модель оснащується бензиновими турбодвигунами 1,6 л потужністю 122 та 156 к.с., а також 2-літровим 211 к.с. Також існують дизельні варіанти 1,5 л на 109 к.с. та 2,2 л на 170 к.с.

Доступні 6-ступенева механічна коробка передач та 7-ступенева автоматична трансмісія з подвійним зчепленням.

В інтер’єрі авто присутні ергономічні сидіння з підігрівом, великою кількістю регулювань та функцією пам’яті для крісла водія.

В салоні працюють двозонний клімат-контроль, інформаційно-розважальна система з 7-дюймовим сенсорним екраном, навігацією та підтримкою Bluetooth. За звук відповідає преміальна аудіосистема Bose з 10 динаміками.

В автомобілі є комплекс активних систем безпеки, зокрема запобігання зіткненням, контроль сліпих зон та утримання у смузі.

Серед мінусів моделі називають дорогі запчастини та обслуговування, а також обмежений простір в салоні, особливо на задніх сидіннях. Плюс для деяких водіїв інтерфейс системи мультимедіа здається заскладним.

Ціна Infiniti Q30 в Україні та Південній Кореї

В Україні, за актуальними даними AUTO.RIA, вживані Infiniti Q30 першого покоління коштують від 15 700 до 27 300 доларів.

На аукціонах Південної Кореї за бензинові моделі з 2-літровими двигунами та коробкою автомат просять:

авто 2017 року з пробігом 124 353 км — 7892 доларів;

авто 2019 року з пробігом 45 413 км — 10 691 долар.

Раніше ми писали, за якою ціною можна придбати на аукціонах в США Range Rover та Bentley Continental.