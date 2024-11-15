Audi или BMW — какой автомобильный бренд лучше

Audi против BMW. Фото: carmagazine.co.uk

Audi и BMW известны своими успешными моделями премиум-класса. Несмотря на то, что у них много общего (ценообразование, модельный ряд), между двумя немецкими автогигантами существует больше отличий, чем кажется на первый взгляд.

Об этом написал CarBuzz.

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Уникальные преимущества Audi

Audi сосредоточена на представительских и ориентированных на комфорт автомобилях. BMW разрабатывает более динамичные и спортивные модели.

Audi создала гораздо больший ассортимент электромобилей, чем BMW. В более дешевом сегменте есть Audi Q4 e-tron 2024 года, тогда как на другом конце спектра бренд предлагает невероятно быстрый RS e-tron GT.

Хотя кроссоверы сейчас занимают огромную часть модельного ряда Audi, компания по-прежнему предлагает седаны, а также несколько универсалов (A4 и A6).

Ориентированный на водителя BMW

BMW по-прежнему предлагает механические коробки передач и задний привод, что обеспечивает большее удовольствие от вождения, чем передний или полный привод и автоматическая трансмиссия.

Компания все еще предлагает широкий ассортимент моделей с ДВС. Вместе с тем, ожидается обострение борьбы между брендами в ближайшие годы, поскольку оба намерены расширить выпуск электромобилей.

Еще одна сильная сторона BMW — компания может похвастаться компактным родстером BMW Z4 M40i 2025 года, в то время как Audi недавно отказалась от TT вместе с флагманским суперкаром R8.

Также BMW предоставляет выбор высокопроизводительных купе и седанов, таких как M2, M4, M5 и M8.

Фото: newcarsonline.co.uk

Стоимость обслуживания

Согласно недавнему анализу Consumer Reports, Audi и BMW являются двумя самыми дорогими марками автомобилей в обслуживании. Однако уход за Audi стоит чуть дороже.

Долговечность авто

Audi и BMW являются надежными автомобилями, которые прослужат многие годы. Однако следует ожидать высоких счетов за ремонт из-за дорогих передовых силовых агрегатов и технологий, которые имеются в этих роскошных автомобилях.

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