Лучшие автомобили 2024 года — выбор немецких экспертов

Citroen C3 — лучший автомобиль до 25 000 евро. Фото: Citroën

В Германии объявили лауреатов 48-й премии Goldenes Lenkrad-2024 (Золотой руль-2024). Лучшие автомобили в текущем модельном году определили 18 ведущих экспертов отрасли и обычные автолюбители.

Об этом сообщил один из организаторов конкурса Auto Bild.

Читайте также:

Как выбирали лучшие авто

Эксперты выбирали победителей в 14 номинациях по 17 критериям. Первые места заняли модели, набравшие наибольшее количество баллов. Голосование было ожесточенным — в некоторых категориях золото и серебро разделили всего несколько пунктов.

Также простые автолюбители голосованием в интернете наградили самый красивый автомобиль года, самый популярный автомобиль, умную инновацию, самый крутой автомобиль и лучшие модели в трех ценовых категориях.

Победители Goldenes Lenkrad-2024. Фото: autobild.de

Лауреаты премии Goldenes Lenkrad-2024

малый автомобиль — Mini Cooper;

— Mini Cooper; компактный класс — Volkswagen Golf 8;

— Volkswagen Golf 8; средний класс — Skoda Octavia RS Combi;

— Skoda Octavia RS Combi; высший средний класс — BMW 5 Series Touring;

— BMW 5 Series Touring; высший-/люкс-класс — Porsche Taycan Turbo GT;

— Porsche Taycan Turbo GT; спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;

— Porsche 911 Carrera GTS; семейный автомобиль — Peugeot e-5008;

— Peugeot e-5008; самый красивый автомобиль — Aston Martin Vantage;

— Aston Martin Vantage; лучший подержанный автомобиль — BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81);

— BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81); лучший автомобиль до 25 000 евро — Citroen C3;

— Citroen C3; лучший автомобиль до 40 000 евро — Kia EV3;

— Kia EV3; лучший автомобиль до 50 000 евро — Opel Grandland;

— Opel Grandland; лучшая инновация — система Mercedes Drive Pilot;

— система Mercedes Drive Pilot; Самый крутой автомобиль — Tesla Cybertruck.

Ранее эксперты назвали шесть доступных люксовых автомобилей, которые выдержат любую погоду. Также мы представляли ТОП-10 самых дорогих автомобилей мира в 2024 году.