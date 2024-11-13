Лучшие автомобили 2024 года — выбор немецких экспертов

Немецкие эксперты назвали лучшие автомобили в 2024 году
В Германии объявили лауреатов 48-й премии Goldenes Lenkrad-2024 (Золотой руль-2024). Лучшие автомобили в текущем модельном году определили 18 ведущих экспертов отрасли и обычные автолюбители.
Об этом сообщил один из организаторов конкурса Auto Bild.
Как выбирали лучшие авто
Эксперты выбирали победителей в 14 номинациях по 17 критериям. Первые места заняли модели, набравшие наибольшее количество баллов. Голосование было ожесточенным — в некоторых категориях золото и серебро разделили всего несколько пунктов.
Также простые автолюбители голосованием в интернете наградили самый красивый автомобиль года, самый популярный автомобиль, умную инновацию, самый крутой автомобиль и лучшие модели в трех ценовых категориях.
Лауреаты премии Goldenes Lenkrad-2024
- малый автомобиль — Mini Cooper;
- компактный класс — Volkswagen Golf 8;
- средний класс — Skoda Octavia RS Combi;
- высший средний класс — BMW 5 Series Touring;
- высший-/люкс-класс — Porsche Taycan Turbo GT;
- спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;
- семейный автомобиль — Peugeot e-5008;
- самый красивый автомобиль — Aston Martin Vantage;
- лучший подержанный автомобиль — BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81);
- лучший автомобиль до 25 000 евро — Citroen C3;
- лучший автомобиль до 40 000 евро — Kia EV3;
- лучший автомобиль до 50 000 евро — Opel Grandland;
- лучшая инновация — система Mercedes Drive Pilot;
- Самый крутой автомобиль — Tesla Cybertruck.
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