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Немецкие эксперты назвали лучшие автомобили в 2024 году

13 ноября 2024 12:30
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Лучшие автомобили 2024 года — выбор немецких экспертов
Citroen C3 — лучший автомобиль до 25 000 евро. Фото: Citroën
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Германии объявили лауреатов 48-й премии Goldenes Lenkrad-2024 (Золотой руль-2024). Лучшие автомобили в текущем модельном году определили 18 ведущих экспертов отрасли и обычные автолюбители.

Об этом сообщил один из организаторов конкурса Auto Bild.

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Эксперты выбирали победителей в 14 номинациях по 17 критериям. Первые места заняли модели, набравшие наибольшее количество баллов. Голосование было ожесточенным — в некоторых категориях золото и серебро разделили всего несколько пунктов.

Также простые автолюбители голосованием в интернете наградили самый красивый автомобиль года, самый популярный автомобиль, умную инновацию, самый крутой автомобиль и лучшие модели в трех ценовых категориях.

 

Немецкие эксперты назвали лучшие автомобили 2024 года - фото 1
Победители Goldenes Lenkrad-2024. Фото: autobild.de

Лауреаты премии Goldenes Lenkrad-2024

  • малый автомобиль — Mini Cooper;
  • компактный класс — Volkswagen Golf 8;
  • средний класс — Skoda Octavia RS Combi;
  • высший средний класс — BMW 5 Series Touring;
  • высший-/люкс-класс — Porsche Taycan Turbo GT;
  • спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;
  • семейный автомобиль — Peugeot e-5008;
  • самый красивый автомобиль — Aston Martin Vantage;
  • лучший подержанный автомобиль — BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81);
  • лучший автомобиль до 25 000 евро — Citroen C3;
  • лучший автомобиль до 40 000 евро — Kia EV3;
  • лучший автомобиль до 50 000 евро — Opel Grandland;
  • лучшая инновация — система Mercedes Drive Pilot;
  • Самый крутой автомобиль — Tesla Cybertruck.

 

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