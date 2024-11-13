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Німецькі експерти назвали найкращі автомобілі 2024 року

13 листопада 2024 12:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найкращі автомобілі 2024 року — вибір німецьких експертів
Citroen C3 — найкращий автомобіль до 25 000 євро. Фото: Citroën
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У Німеччині оголосили лауреатів 48-ї премії Goldenes Lenkrad-2024 (Золоте кермо-2024). Кращі автомобілі чинного модельного року визначили 18 провідних експертів галузі та звичайні автолюбителі.

Про це повідомив один з організаторів відзнаки Auto Bild.

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Експерти обирали переможців в 14 номінаціях за 17 критеріями. Перші місця посіли моделі, які набрали найбільшу кількість балів. Голосування було запеклим — в деяких категоріях золото та срібло розділили лише кілька пунктів.

Також прості автолюбителі голосуванням в інтернеті нагородили найкрасивіший автомобіль року, найпопулярніший вживаний автомобіль, найрозумнішу інновацію, найкрутіший автомобіль та найкращі моделі в трьох цінових категоріях.

 

Німецькі експерти назвали найкращі автомобілі 2024 року - фото 1
Переможці Goldenes Lenkrad-2024. Фото: autobild.de

Лауреати премії Goldenes Lenkrad-2024

  • малий автомобіль — Mini Cooper;
  • компактний клас — Volkswagen Golf 8;
  • середній клас — Skoda Octavia RS Combi;
  • вищий середній клас — BMW 5 Series Touring;
  • вищий-/ люкс-клас — Porsche Taycan Turbo GT;
  • спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;
  • сімейний автомобіль — Peugeot e-5008;
  • найкрасивіший автомобіль — Aston Martin Vantage;
  • кращий вживаний автомобіль — BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81);
  • найкращий автомобіль до 25 000 євро — Citroen C3;
  • найкращий автомобіль до 40 000 євро — Kia EV3;
  • найкращий автомобіль до 50 000 євро — Opel Grandland;
  • найкраща інновація — система Mercedes Drive Pilot;
  • найкрутіший автомобіль — Tesla Cybertruck.

 

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