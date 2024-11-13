Найкращі автомобілі 2024 року — вибір німецьких експертів

Citroen C3 — найкращий автомобіль до 25 000 євро. Фото: Citroën

У Німеччині оголосили лауреатів 48-ї премії Goldenes Lenkrad-2024 (Золоте кермо-2024). Кращі автомобілі чинного модельного року визначили 18 провідних експертів галузі та звичайні автолюбителі.

Про це повідомив один з організаторів відзнаки Auto Bild.

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Як обирали кращі авто

Експерти обирали переможців в 14 номінаціях за 17 критеріями. Перші місця посіли моделі, які набрали найбільшу кількість балів. Голосування було запеклим — в деяких категоріях золото та срібло розділили лише кілька пунктів.

Також прості автолюбителі голосуванням в інтернеті нагородили найкрасивіший автомобіль року, найпопулярніший вживаний автомобіль, найрозумнішу інновацію, найкрутіший автомобіль та найкращі моделі в трьох цінових категоріях.

Переможці Goldenes Lenkrad-2024. Фото: autobild.de

Лауреати премії Goldenes Lenkrad-2024

малий автомобіль — Mini Cooper;

— Mini Cooper; компактний клас — Volkswagen Golf 8;

— Volkswagen Golf 8; середній клас — Skoda Octavia RS Combi;

— Skoda Octavia RS Combi; вищий середній клас — BMW 5 Series Touring;

— BMW 5 Series Touring; вищий-/ люкс-клас — Porsche Taycan Turbo GT;

— Porsche Taycan Turbo GT; спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;

— Porsche 911 Carrera GTS; сімейний автомобіль — Peugeot e-5008;

— Peugeot e-5008; найкрасивіший автомобіль — Aston Martin Vantage;

— Aston Martin Vantage; кращий вживаний автомобіль — BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81);

— BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81); найкращий автомобіль до 25 000 євро — Citroen C3;

— Citroen C3; найкращий автомобіль до 40 000 євро — Kia EV3;

— Kia EV3; найкращий автомобіль до 50 000 євро — Opel Grandland;

— Opel Grandland; найкраща інновація — система Mercedes Drive Pilot;

— система Mercedes Drive Pilot; найкрутіший автомобіль — Tesla Cybertruck.

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