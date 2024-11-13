Найкращі автомобілі 2024 року — вибір німецьких експертів

Німецькі експерти назвали найкращі автомобілі 2024 року
У Німеччині оголосили лауреатів 48-ї премії Goldenes Lenkrad-2024 (Золоте кермо-2024). Кращі автомобілі чинного модельного року визначили 18 провідних експертів галузі та звичайні автолюбителі.
Про це повідомив один з організаторів відзнаки Auto Bild.
Як обирали кращі авто
Експерти обирали переможців в 14 номінаціях за 17 критеріями. Перші місця посіли моделі, які набрали найбільшу кількість балів. Голосування було запеклим — в деяких категоріях золото та срібло розділили лише кілька пунктів.
Також прості автолюбителі голосуванням в інтернеті нагородили найкрасивіший автомобіль року, найпопулярніший вживаний автомобіль, найрозумнішу інновацію, найкрутіший автомобіль та найкращі моделі в трьох цінових категоріях.
Лауреати премії Goldenes Lenkrad-2024
- малий автомобіль — Mini Cooper;
- компактний клас — Volkswagen Golf 8;
- середній клас — Skoda Octavia RS Combi;
- вищий середній клас — BMW 5 Series Touring;
- вищий-/ люкс-клас — Porsche Taycan Turbo GT;
- спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;
- сімейний автомобіль — Peugeot e-5008;
- найкрасивіший автомобіль — Aston Martin Vantage;
- кращий вживаний автомобіль — BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81);
- найкращий автомобіль до 25 000 євро — Citroen C3;
- найкращий автомобіль до 40 000 євро — Kia EV3;
- найкращий автомобіль до 50 000 євро — Opel Grandland;
- найкраща інновація — система Mercedes Drive Pilot;
- найкрутіший автомобіль — Tesla Cybertruck.
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