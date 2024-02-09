Renault Duster: чем отличается третье поколение популярного в Украине кроссовера

Renault Duster отличается от Dacia только надписью. Фото: Renault

На днях представлено третье поколение кроссовера Renault Duster, производство которого организовано в Турции. Дизайн автомобиля отличается от нового Dacia Duster лишь большой надписью RENAULT между фарами и эмблемой на пятой двери.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Duster предложили в нескольких комплектациях:

с 1-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 100 л.с., работающим на бензине и пропане;

с мягкой гибридной установкой: турботройка объемом 1,2 литра мощностью 130 л.с. с 48-вольтовым стартер-генератором (возможен полноприводный вариант);

с гибридной установкой E-Tech на базе 1,6-литрового ДВС с электромотором, выдающим суммарную мощность 140 л.с. (мощнейший вариант линейки).

Фото: Renault

Интерьер Duster

7-дюймовая цифровая приборная панель;

10,1-дюймовый экран мультимедийной системы;

между креслами два подстаканника и несколько ниш для хранения мелочей.

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