Renault Duster: чем отличается третье поколение популярного в Украине кроссовера

Представлено новое поколение популярного в Украине кроссовера — подробности
9 февраля 2024 20:40
Renault Duster отличается от Dacia только надписью. Фото: Renault
На днях представлено третье поколение кроссовера Renault Duster, производство которого организовано в Турции. Дизайн автомобиля отличается от нового Dacia Duster лишь большой надписью RENAULT между фарами и эмблемой на пятой двери.
Об этом сообщил Auto-Consulting.
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Продажи нового Renault Duster начнутся во втором квартале 2024 года.
Duster предложили в нескольких комплектациях:
- с 1-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 100 л.с., работающим на бензине и пропане;
- с мягкой гибридной установкой: турботройка объемом 1,2 литра мощностью 130 л.с. с 48-вольтовым стартер-генератором (возможен полноприводный вариант);
- с гибридной установкой E-Tech на базе 1,6-литрового ДВС с электромотором, выдающим суммарную мощность 140 л.с. (мощнейший вариант линейки).
Интерьер Duster
- 7-дюймовая цифровая приборная панель;
- 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы;
- между креслами два подстаканника и несколько ниш для хранения мелочей.
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