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Представлено новое поколение популярного в Украине кроссовера — подробности

9 февраля 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Renault Duster: чем отличается третье поколение популярного в Украине кроссовера
Renault Duster отличается от Dacia только надписью. Фото: Renault
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На днях представлено третье поколение кроссовера Renault Duster, производство которого организовано в Турции. Дизайн автомобиля отличается от нового Dacia Duster лишь большой надписью RENAULT между фарами и эмблемой на пятой двери.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Продажи нового Renault Duster начнутся во втором квартале 2024 года.

Duster предложили в нескольких комплектациях:

  • с 1-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 100 л.с., работающим на бензине и пропане;
  • с мягкой гибридной установкой: турботройка объемом 1,2 литра мощностью 130 л.с. с 48-вольтовым стартер-генератором (возможен полноприводный вариант);
  • с гибридной установкой E-Tech на базе 1,6-литрового ДВС с электромотором, выдающим суммарную мощность 140 л.с. (мощнейший вариант линейки).
Представлено новое поколение популярного в Украине кроссовера — подробности - фото 1
Фото: Renault

Интерьер Duster

  • 7-дюймовая цифровая приборная панель;
  • 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы;
  • между креслами два подстаканника и несколько ниш для хранения мелочей.

Ранее мы представляли ТОП-5 альтернатив Renault Duster. Также сообщали лучшие цены на подержанные полноприводные дизельные авто в Украине.

Турция
авто
автомобиль
Renault
презентация

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