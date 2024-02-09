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Представлено нове покоління популярного в Україні кросовера — подробиці

9 лютого 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Renault Duster: чим відрізняється третє покоління популярного в Україні кросовера
Renault Duster відрізняється від Dacia лише надписом. Фото: Renault
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Днями представлено третє покоління кросовера Renault Duster, виробництво якого організовано в Туреччині. Дизайн автомобіля відрізняється від нового Dacia Duster лише великим написом RENAULT між фарами, та емблемою на п'ятих дверях.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Продажі нового Renault Duster розпочнуться у другому кварталі 2024 року.

Duster запропонували в кількох комплектаціях:

  • з 1-літровим 3-циліндровим двигуном потужністю 100 к.с., який працює на бензині та пропані;
  • з м'якою гібридною установкою: турботрійка об'ємом 1,2 літра потужністю 130 к.с. з 48-вольтовим стартер-генератором (можливий повнопривідний варіант);
  • з гібридною установкою E-Tech на базі 1,6-літрового ДВЗ з електромотором, які видають сумарну потужність 140 к.с. (найпотужніший варіант лінійки).
Представлено нове покоління популярного в Україні кросовера — подробиці - фото 1
Фото: Renault

Інтер'єр Duster

  • 7-дюймова цифрова панель приладів;
  • 10,1-дюймий екран мультимедійної системи;
  • між кріслами — два підсклянники та кілька ніш для зберігання дрібниць.

Раніше ми представляли ТОП-5 альтернатив Renault Duster. Також повідомляли найкращі ціни на вживані повнопривідні дизельні авто в Україні.

Туреччина
авто
автомобіль
Renault
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