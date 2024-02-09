Renault Duster: чим відрізняється третє покоління популярного в Україні кросовера

Renault Duster відрізняється від Dacia лише надписом. Фото: Renault

Днями представлено третє покоління кросовера Renault Duster, виробництво якого організовано в Туреччині. Дизайн автомобіля відрізняється від нового Dacia Duster лише великим написом RENAULT між фарами, та емблемою на п'ятих дверях.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Duster запропонували в кількох комплектаціях:

з 1-літровим 3-циліндровим двигуном потужністю 100 к.с., який працює на бензині та пропані;

з м'якою гібридною установкою: турботрійка об'ємом 1,2 літра потужністю 130 к.с. з 48-вольтовим стартер-генератором (можливий повнопривідний варіант);

з гібридною установкою E-Tech на базі 1,6-літрового ДВЗ з електромотором, які видають сумарну потужність 140 к.с. (найпотужніший варіант лінійки).

Фото: Renault

Інтер'єр Duster

7-дюймова цифрова панель приладів;

10,1-дюймий екран мультимедійної системи;

між кріслами — два підсклянники та кілька ніш для зберігання дрібниць.

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