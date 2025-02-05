Який кросовер перевершує Toyota RAV4 у надійності

2025 Chevrolet Equinox. Фото: caranddriver.com

Хоча Toyota RAV4 займає провідні позиції серед компактних кросоверів на ринку, це не означає, що він є найнадійнішим вибором. Які альтернативи пропонують вищі оцінки надійності та функціональності.

Про це написав Motor Biscuit.

Читайте також:

Рейтинг надійності

За даними компанії J.D. Power, Toyota RAV4 2025 року випуску має рейтинг надійності 80 зі 100, що є середнім показником. Зазначимо, що оцінки від 7 до 80 є середніми, від 81 до 90 — вищими за середні, а оцінки від 91 до 100 — найкращими.

Очікується, що середня модель RAV4 служитиме від 320 000 до 400 000 км пробігу. Автомобіль може забезпечити 17 років служби, якщо автовласник буде проїжджати близько 24 000 км на рік. За належного догляду деякі машини проходять понад 480 000 км.

Найнадійніший кросовер

Сьогодні найнадійнішим компактним кросовером є Chevrolet Equinox 2025 року. Він має рейтинг надійності 88 зі 100. За ним розташовані Honda CR-V з 84 балами, Kia Sportage (84) та Mazda CX-5 (82).

Середній Equinox може проїхати від 400 000 до 480 000 км за регулярного техобслуговування. У найкращому випадку він може прожити в дорозі до 20 років.

Раніше експерти назвали три кращі оновлення кросовера Ford Explorer 2025 року. Також ми писали, що відомо про нову Toyota GR Corolla 2027 року.