Toyota RAV4 — основні проблеми популярного кросовера

Характерні проблеми вживаних Toyota RAV4
Один із найпопулярніших компактних кросоверів Toyota RAV4, який славиться своєю надійністю, універсальністю та високою вартістю перепродажу, не позбавлений недоліків. Якими є поширені проблеми моделі та коли вони виникають.
Про це написав Motor Biscuit.
- Надмірне споживання оливи
Від цього страждають власники Toyota RAV4 2006-2008 років випуску. Ця проблема зазвичай виникає між 120 000 та 240 000 км пробігу через зношені поршневі кільця, коли олива просочується в камеру згоряння.
- Ненавмисне прискорення
З 2009 по 2012 рік власники RAV4 повідомляли про цю тривожну проблему, пов’язану з електронними системами керування дросельною заслінкою та у деяких випадках із затисканням педалі килимками. Негаразди виникали після 64 000 км пробігу. Toyota оголошувала відкликання цих моделей.
- Проблеми з трансмісією
RAV4 2001-2003 років сумно відомі проблемами з коробкою передач через несправний модуль керування двигуном (ECM). Симптоми включають різке перемикання передач, вагання та навіть повний вихід з ладу трансмісії, що часто траплялося після 160 000 км. Також моделі 2019 року стикалися з грубим перемиканням передач та затримкою включення між 48 000 до 80 000 км пробігу.
- Пропуски запалювання двигуна
Моделі другого покоління (2001-2003) схильні до пропусків запалювання двигуна, спричинених несправністю ECM, які часто трапляються після 160 000 км.
- Проблеми з рульовим управлінням
Власники RAV4 2006-2010 років стикалися зі стукотом під час обертання керма та труднощами з керуванням через несправний проміжний рульовий вал. Зазвичай проблема виникала після 112 000 км.
- Несправності водяної помпи
Поширена проблема в моделях 2006-2012 років. Симптоми включають перегрів двигуна, витік охолоджувальної рідини, які часто виникали після 128 000 км.
- Збої в інформаційно-розважальній системі
До поширених скарг RAV4 четвертого покоління (2013-2018) відносяться сенсорні екрани, які не реагують на дотик, часті перезавантаження системи та проблеми з підключенням Bluetooth після 64 000 км пробігу.
- Несправності паливної помпи
Ця критична проблема виникала у RAV4 2019 та 2020 років. Несправна паливна помпа може спричинити зупинку, грубу роботу холостого ходу або труднощі з пуском між 32 000 та 64 000 км пробігу. Toyota оголошувала відкликання через цей злам.
- Проблеми з важелем керування підвіскою
Стосуються моделей 2019 та 2020 років. Водії повідомляють про передчасний знос або вихід з ладу цих важелів, що призводить до поганої керованості та зниження стабільності після 48 000 км пробігу.
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