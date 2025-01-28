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Характерні проблеми вживаних Toyota RAV4

28 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Toyota RAV4 — основні проблеми популярного кросовера
2019 Toyota RAV4. Фото: infocar.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Один із найпопулярніших компактних кросоверів Toyota RAV4, який славиться своєю надійністю, універсальністю та високою вартістю перепродажу, не позбавлений недоліків. Якими є поширені проблеми моделі та коли вони виникають.

Про це написав Motor Biscuit.

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  • Надмірне споживання оливи

Від цього страждають власники Toyota RAV4 2006-2008 років випуску. Ця проблема зазвичай виникає між 120 000 та 240 000 км пробігу через зношені поршневі кільця, коли олива просочується в камеру згоряння. 

  • Ненавмисне прискорення

З 2009 по 2012 рік власники RAV4 повідомляли про цю тривожну проблему, пов’язану з електронними системами керування дросельною заслінкою та у деяких випадках із затисканням педалі килимками. Негаразди виникали після 64 000 км пробігу. Toyota оголошувала відкликання цих моделей.

  • Проблеми з трансмісією

RAV4 2001-2003 років сумно відомі проблемами з коробкою передач через несправний модуль керування двигуном (ECM). Симптоми включають різке перемикання передач, вагання та навіть повний вихід з ладу трансмісії, що часто траплялося після 160 000 км. Також моделі 2019 року стикалися з грубим перемиканням передач та затримкою включення між 48 000 до 80 000 км пробігу.

  • Пропуски запалювання двигуна

Моделі другого покоління (2001-2003) схильні до пропусків запалювання двигуна, спричинених несправністю ECM, які часто трапляються після 160 000 км.

  • Проблеми з рульовим управлінням

Власники RAV4 2006-2010 років стикалися зі стукотом під час обертання керма та труднощами з керуванням через несправний проміжний рульовий вал. Зазвичай проблема виникала після 112 000 км.

  • Несправності водяної помпи

Поширена проблема в моделях 2006-2012 років. Симптоми включають перегрів двигуна, витік охолоджувальної рідини, які часто виникали після 128 000 км.

  • Збої в інформаційно-розважальній системі

До поширених скарг RAV4 четвертого покоління (2013-2018) відносяться сенсорні екрани, які не реагують на дотик, часті перезавантаження системи та проблеми з підключенням Bluetooth після 64 000 км пробігу.

  • Несправності паливної помпи

Ця критична проблема виникала у RAV4 2019 та 2020 років. Несправна паливна помпа може спричинити зупинку, грубу роботу холостого ходу або труднощі з пуском між 32 000 та 64 000 км пробігу. Toyota оголошувала відкликання через цей злам.

  • Проблеми з важелем керування підвіскою

Стосуються моделей 2019 та 2020 років. Водії повідомляють про передчасний знос або вихід з ладу цих важелів, що призводить до поганої керованості та зниження стабільності після 48 000 км пробігу.

Раніше ми писали про типові проблеми кросоверів Honda CR-V та позашляховика BMW X5.

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