Toyota RAV4 — основные проблемы популярного кроссовера

2019 Toyota RAV4. Фото: infocar.ua

Один из самых популярных компактных кроссоверов Toyota RAV4, который славится своей надежностью, универсальностью и высокой стоимостью перепродажи, не лишен недостатков. Каковы распространенные проблемы модели и когда они возникают.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Чрезмерное потребление масла

От этого страдают владельцы Toyota RAV4 2006-2008 годов выпуска. Эта проблема обычно возникает между 120 000 и 240 000 км пробега из-за изношенных поршневых колец, когда масло просачивается в камеру сгорания.

Непреднамеренное ускорение

С 2009 по 2012 год владельцы RAV4 сообщали об этой тревожной проблеме, связанной с электронными системами управления дроссельной заслонкой и в некоторых случаях с зажатием педали ковриками. Проблемы возникали после 64 000 км пробега. Toyota объявляла отзыв этих моделей.

Проблемы с трансмиссией

RAV4 2001-2003 годов печально известны проблемами с коробкой передач из-за неисправного модуля управления двигателем (ECM). Симптомы включают резкое переключение передач, колебания и даже полный выход из строя трансмиссии, что часто случалось после 160 000 км. Также модели 2019 года сталкивались с грубым переключением передач и задержкой включения между 48 000 до 80 000 км пробега.

Пропуски зажигания двигателя

Модели второго поколения (2001-2003) подвержены пропускам зажигания двигателя, вызванных неисправностью ECM, которые часто случаются после 160 000 км.

Проблемы с рулевым управлением

Владельцы RAV4 2006-2010 годов сталкивались со стуком при вращении руля и трудностями с управлением из-за неисправного промежуточного рулевого вала. Обычно проблема возникала после 112 000 км.

Неисправности водяного насоса

Распространенная проблема в моделях 2006-2012 годов. Симптомы включают перегрев двигателя, утечку охлаждающей жидкости, которые часто возникали после 128 000 км.

Сбои в информационно-развлекательной системе

К распространенным жалобам RAV4 четвертого поколения (2013-2018) относятся сенсорные экраны, которые не реагируют на прикосновение, частые перезагрузки системы и проблемы с подключением Bluetooth после 64 000 км пробега.

Неисправности топливного насоса

Эта критическая проблема возникала у RAV4 2019 и 2020 годов. Неисправная топливная помпа может вызвать остановку, грубую работу холостого хода или трудности с пуском между 32 000 и 64 000 км пробега. Toyota объявляла отзыв в связи с этой поломкой.

Проблемы с рычагом управления подвеской

Относятся к моделям 2019 и 2020 годов. Водители сообщают о преждевременном износе или выходе из строя этих рычагов, что приводит к плохой управляемости и снижению стабильности после 48 000 км пробега.

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