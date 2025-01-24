Пять самых проблемных подержанных BMW X5

2021 BMW X5. Фото: caranddriver.com

Роскошный внедорожник среднего размера быстро стал любимым среди водителей, которые желали производительности без ущерба для полезности. В течение многих лет BMW X5 эволюционировал, добавляя новые усовершенствованные функции, изящный стиль и передовые технологии, впрочем, не все модельные годы X5 были успешными.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2008 BMW X5

BMW X5 2008 года (часть линейки E70 первого поколения) поразил роскошной ездой, но известен рядом проблем. Главные среди них: утечка воды в кабину из-за забитых дренажей или неисправных уплотнителей; неисправность помпы охлаждающей жидкости, что приводит к перегреву; проблемы с электричеством, включая систему iDrive и освещение.

2012 BMW X5

BMW X5 2012 года (часть линейки E70 второго поколения) предложил более современные функции и передовые технологии. Однако он также имел много проблем с надежностью, в частности: утечки масла и охлаждающей жидкости, которые могут вызвать перегрев двигателя; неисправности водяных насосов, требующих частого обслуживания; преждевременный износ пневматической подвески, что вызывает неравномерное управление.

2014 BMW X5

BMW X5 2014 года (поколение F15) получил новый дизайн и усовершенствованные технологии, но он все еще имел определенную долю проблем: неисправности трансмиссии, которые приводят к "слабому режиму" и снижают производительность автомобиля; отзывы подушек безопасности; проблемы с электроникой, включая навигацию и датчики, требующие дорогостоящих ремонтов.

2020 BMW X5

BMW X5 2020 года (поколение G05) является прекрасным примером автомобиля с передовыми функциями, но заметными проблемами по надежности: заглушение двигателя во время движения требовало срочного вмешательства; электрические сбои в системе iDrive вызвали проблемы с навигацией и аудио; грубое переключение передач и задержка включения.

2021 BMW X5

BMW X5 2021 года — новейшее дополнение к модельному ряду, демонстрирующее передовые системы помощи водителю, гибридные силовые агрегаты и просторный, полный технологий салон. Впрочем, проблемы с надежностью продолжают мучить авто: отзыв тормозной системы X5 2021 из-за дефекта, повышающего риск аварий; сбои в программном обеспечении; качество сборки с незначительными хрипами и скрипами в салоне.

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