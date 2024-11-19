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Три самых дорогих автомобиля BMW за более чем 1 000 000 долларов

19 ноября 2024 07:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Самые ценные BMW за миллионы — тройка самых дорогих моделей
Раритетные автомобили. Фото: classic-trader.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Самые дорогие модели BMW привлекают любителей и коллекционеров автомобильной техники со всего мира. Представляем список самых дорогих авто баварцев, которые выставлялись на признанных аукционах.

Об этом написала Avtosota.

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1937 BMW 328 Bügelfalte Roadster

Три самых дорогих автомобиля BMW за более 1 000 000 долларов - фото 1
Фото: classic-trader.com
  • 5 600 000 млн долларов

Версия BMW 328 была выпущена в 1937 году на заводе в Мюнхене. В период с 1936 по 1940 год изготовлено только 464 экземпляра этой модели. Первоначальная модель родстера оснащалась двигателем мощностью 80 л.с., что позволяло достигать скорости 150 км/ч. Благодаря небольшому весу (830 кг) и надежной конструкции этот автомобиль оказался успешным в спорте.

Самый дорогой BMW был на 50 л.с. мощнее и легче на 105 кг, чем серийные модели. Уникальный кузов, разработанный Вильгельмом Кайзером, позволял машине достигать скорости 215 км/ч. Прозвище машины "Bügelfalte" происходит от форм складок на крыльях.

После Второй мировой войны автомобиль попал в СССР как репарация. В 2001 году родстер продан в Германию, а в 2010 году выставлен на аукцион в Монако, где за него заплатили впечатляющую сумму.

1957 BMW 507

Три самых дорогих автомобиля BMW за более 1 000 000 долларов - фото 2
Фото: goodfon.com
  • 5 000 000 долларов

Автомобили серии BMW 507 часто появляются на аукционах ведущих домов — только на Sotheby's продано более десяти таких раритетов.

Родстер выпускался с 1956 по 1959 год. Всего произведено 252 экземпляра. Автомобили оснащались двигателями мощностью 150 л.с. или 195 л.с., а кузов производился вручную из алюминиевых деталей.

Один из экземпляров, проданных в 2018 году на аукционе Bonhams за 5 000 000 долларов, принадлежал легендарному автогонщику Джону Сертису.

1993 BMW Nazca C2 Spider

Три самых дорогих автомобиля BMW за более 1 000 000 долларов - фото 3
Фото: wikipedia.org
  • 1 100 000 долларов

Концептуальный спорткар BMW Nazca C2 Spider был разработан итальянской студией Italdesign Джорджетто Джуджаро на основе BMW Nazca M12. Было изготовлено только три экземпляра Nazca, включая C2 Coupe. В 2011 году C2 Spider была продана за 1 100 000 долларов.

Кузов Nazca выполнен из углепластика, что позволило снизить вес до 1000 кг. Двигатель мощностью 380 л.с. обеспечивал скорость до 300 км/ч. Его особенностью была дверь, которая открывалась обычно, а окна откидывались вверх, создавая эффект крыльев чайки. В 1990-х годах модель получила всемирную популярность благодаря рекламе.

Хотя проект Nazca не запустили в серийное производство, он оказал значительное влияние на развитие BMW.

Ранее эксперты ответили, какой автобренд лучше — Audi или BMW. Также сообщалось, что BMW работает над первым электрическим седаном мощностью 341 л.с.

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