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Три найдорожчих автомобілі BMW за понад 1 000 000 доларів

19 листопада 2024 07:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найцінніші BMW за мільйони — трійка найдорожчих моделей
Раритетні авто. Фото: classic-trader.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Найдорожчі моделі BMW привертають увагу любителів та колекціонерів автомобільної техніки з усього світу. Представляємо список найдорожчих авто баварців, які виставлялися на визнаних аукціонах.

Про це написала Avtosota.

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1937 BMW 328 Bügelfalte Roadster

Три найдорожчих автомобілі BMW за понад 1 000 000 доларів - фото 1
Фото: classic-trader.com
  • 5 600 000 млн доларів

Версія BMW 328 була випущена у 1937 році на заводі в Мюнхені. У період з 1936 по 1940 рік виготовлено лише 464 екземпляри цієї моделі. Початкова модель родстера оснащувалася двигуном потужністю 80 к.с., що дозволяло досягати швидкості 150 км/год. Завдяки невеликій вазі (830 кг) та надійній конструкції, цей автомобіль виявився успішним у спорті.

Найдорожчий BMW був на 50 к.с. потужнішим та легшим на 105 кг, ніж серійні моделі. Унікальний кузов, розроблений Вільгельмом Кайзером, дозволяв машині досягати швидкості 215 км/год. Прізвисько машини "Bügelfalte" походить від форм складок на крилах.

Після Другої світової війни автомобіль потрапив до СРСР як репарація. У 2001 році родстер продали до Німеччини, а у 2010 році він був виставлений на аукціон у Монако, де за нього заплатили виняткову суму.

1957 BMW 507

Три найдорожчих автомобілі BMW за понад 1 000 000 доларів - фото 2
Фото: goodfon.com
  • 5 000 000 доларів

Автомобілі серії BMW 507 часто з’являються на аукціонах провідних будинків — лише на Sotheby’s продано понад десять таких раритетів.

Родстер випускався з 1956 по 1959 рік. Всього вироблено 252 екземпляри. Авто оснащувалися двигунами потужністю 150 к.с. або 195 к.с., а кузов виготовлявся вручну з алюмінієвих деталей.

Один із примірників, проданих у 2018 році на аукціоні Bonhams за 5 000 000 доларів, належав легендарному автоперегоннику Джону Сертісу.

1993 BMW Nazca C2 Spider

Три найдорожчих автомобілі BMW за понад 1 000 000 доларів - фото 3
Фото: wikipedia.org
  • 1 100 000 доларів

Концептуальний спорткар BMW Nazca C2 Spider був розроблений італійською студією Italdesign Джорджетто Джуджаро на основі BMW Nazca M12. Було виготовлено лише три екземпляри Nazca, включно з C2 Coupe. У 2011 році C2 Spider продали за 1 100 000 доларів.

Кузов Nazca виконано з вуглепластику, що дозволило знизити вагу до 1000 кг. Двигун потужністю 380 к.с. забезпечував швидкість до 300 км/год. Його особливістю були двері, які відкривалися звичайно, а вікна відкидалися вгору, створюючи ефект крил чайки. У 1990-х роках модель отримала всесвітню популярність завдяки рекламі.

Хоча проєкт Nazca не запустили у серійне виробництво, він мав значний вплив на розвиток BMW.

Раніше експерти відповіли, який автобренд кращий — Audi чи BMW. Також повідомлялося, що BMW працює над своїм першим електричним седаном потужністю 341 к.с.

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