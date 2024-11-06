Найшвидші BMW — ТОП-6 моделей, які розвивають понад 300 км/год

2023 BMW M4 CSL. Фото: caranddriver.com

Автомобілі BMW відомі своєю феноменальною динамікою водіння та задоволенням за кермом завдяки чудово збалансованому шасі, гострому рульовому управлінню та високому пріоритету передачі якомога більшої потужності на колеса. Але наскільки спритно можуть рухатися найшвидші моделі BMW?

Відповідь на це питання знайшов Slash Gear.

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2023 BMW M4 CSL

Фото: drive.com.au

307 км/год

Потужність 543 к.с. забезпечує 3-літровий рядний 6-циліндровий двигун S58 з подвійним турбонаддувом. Розгін з нуля до 100 км/год займає 3,7 сек. Баварці виготовили лише 1000 екземплярів M4 CSL, 250 з них відправили до США.

2022 BMW M5 CS

Фото: BMW

305 км/год

У 2022 році модель визнали найшвидшою та найпотужнішою завдяки 4,4-літровому двигуну S63 V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 627 к.с. Цю потужність вловлює 8-ступенева автоматична трансмісія M Steptronic. Авто розганяється до 100 км/год за 2,9 сек.

2016 BMW M4 DTM Champion Edition

Фото: jeremycottingham.com

305 км/год

Після перемоги в чемпіонаті водіїв у 2014 році пілот BMW Motorsport Works Марко Віттманн знову здобув титул пілота DTM у 2016 році. Щоб відсвяткувати це видатне досягнення, мюнхенський автовиробник випустив на його честь BMW M4 DTM Champion Edition. Авто розганяється до 100 км/год за 3,8 сек.

2010 BMW M3 GTS

Фото: evo.co.uk

305 км/год

Культовий BMW M3 GTS вогняного помаранчевого кольору має 4,4-літровий двигун S65 V8 без наддуву, який забезпечує потужність 450 к.с. та розгін до 100 км/год за 4,4 сек.

2023 BMW M5 Competition

Фото: sw-auto.com

305 км/год

Мотор 4,4 літра з подвійним турбонаддувом забезпечує неймовірну потужність у 617 к.с. Цього достатньо, щоб перетворити авто на монстра, здатного розганятися до 100 км/год за 3,1 сек.

2016 BMW M6 Competition Edition

Фото: classic.com

305 км/год

Авто отримало 4,4-літровий твін-турбо V8, який генерує колосальні 600 к.с., що забезпечує розгін до 100 км/год за 3,8 сек.

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