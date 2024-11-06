Самые быстрые BMW — ТОП-6 моделей, развивающих более 300 км/ч

2023 BMW M4 CSL. Фото: caranddriver.com

Автомобили BMW известны своей феноменальной динамикой вождения и удовольствием за рулем благодаря отлично сбалансированному шасси, острому рулевому управлению и высокому приоритету передачи максимальной мощности на колеса. Но насколько ловко могут двигаться самые быстрые модели BMW?

Ответ на этот вопрос нашел Slash Gear.

Читайте также:

2023 BMW M4 CSL

Фото: drive.com.au

307 км/ч

Мощность 543 л.с. обеспечивает 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель S58 с двойным турбонаддувом. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает 3,7 сек. Баварцы изготовили всего 1000 экземпляров M4 CSL, 250 из них отправили в США.

2022 BMW M5 CS

Фото: BMW

305 км/ч

В 2022 году модель признали самой быстрой и мощной благодаря 4,4-литровому двигателю S63 V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 627 л.с. Эту мощность улавливает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия M Steptronic. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 сек.

2016 BMW M4 DTM Champion Edition

Фото: jeremycottingham.com

305 км/ч

После победы в чемпионате водителей в 2014 году пилот BMW Motorsport Works Марк Виттманн снова получил титул пилота DTM в 2016 году. Чтобы отметить это выдающееся достижение, мюнхенский автопроизводитель выпустил в его честь BMW M4 DTM Champion Edition. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 сек.

2010 BMW M3 GTS

Фото: evo.co.uk

305 км/ч

Культовый BMW M3 GTS огненного оранжевого цвета имеет 4,4-литровый S65 V8 двигатель без наддува, который обеспечивает мощность 450 л.с. и разгон до 100 км/ч за 4,4 сек.

2023 BMW M5 Competition

Фото: sw-auto.com

305 км/ч

Мотор 4,4 литра с двойным турбонаддувом обеспечивает невероятную мощность в 617 л.с. Этого достаточно, чтобы превратить автомобиль в монстра, способного разгоняться до 100 км/ч за 3,1 сек.

2016 BMW M6 Competition Edition

Фото: classic.com

305 км/ч

Авто получило 4,4-литровый твин-турбо V8, генерирующий колоссальные 600 л.с., обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 3,8 сек.

Ранее мы писали о самых быстрых кроссоверах и электромобилях в 2024 году.