Скандал в BMW — компания увольняет работников из-за серых поставок авто в РФ

Офис BMW. Фото: bmwgroup.com

Недавно выяснилось, что определенное количество автомобилей BMW было незаконно ввезено в РФ несмотря на то, что немецкая компания вышла с российского рынка еще в 2022 году. Теперь сотрудников баварского концерна, причастных к схеме серого импорта, нашли и наказали.

Об этом сообщил Hot Cars.

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Объемы незаконной торговли

Business Insider сообщил, что BMW нашла более 100 автомобилей, доставленных в Россию, несмотря на действующие санкции. Напомним, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины крупные мировые автоконцерны оставили свои производства в РФ и прекратили поставки туда автомобилей, производимых на других заводах.

BMW обнаружила, что некоторые автомобили продаются в подсанкционную страну с помощью серого импорта. Достаточно быстро выяснилось, что без помощи сотрудников BMW это было бы невозможно. В итоге были найдены и уволены трое причастных.

Запрет 2022 года

Европа и США запретили импорт в РФ предметов роскоши, включая транспортные средства, еще в марте 2022 года. В частности, речь шла о "расширении запрета на экспорт роскошных авто на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1900 см куб., а также все электрические и гибридные транспортные средства".

Это вместе с запретом на импорт "сырья для производства стали, изделий из обработанного алюминия и других металлических изделий" повлекло за собой серьезные проблемы с производством и доступностью транспортных средств в РФ.

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