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BMW звільнила співробітників, причетних до поставок авто в Росію

26 грудня 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Скандал в BMW — компанія звільняє працівників через сіре постачання авто у РФ
Офіс BMW. Фото: bmwgroup.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Нещодавно з’ясувалося, що певна кількість автомобілів BMW було незаконно ввезено до РФ попри те, що німецька компанія вийшла з російського ринку ще у 2022 році. Тепер співробітників баварського концерну, які були причетні до схеми сірого імпорту, знайшли та покарали.

Про це повідомив Hot Cars.

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Business Insider повідомив, що BMW знайшла понад 100 автомобілів, які були доставлені до Росії, попри чинні санкції. Нагадаємо, після початку повномасштабної російської агресії проти України великі світові автоконцерни залишили свої виробництва у РФ та припинили постачання туди автомобілів, вироблених на інших заводах.

BMW виявила, що деякі автомобілі продаються у підсанкційну країну за допомогою схеми сірого імпорту. Досить швидко з’ясувалося, що без допомоги співробітників BMW це було б неможливо. У підсумку було знайдено та звільнено трьох причетних.

Заборона 2022 року

Європа та США заборонили імпорт до РФ предметів розкоші, включно з транспортними засобами, ще в березні 2022 року. Зокрема, йшлося про "розширення заборони на експорт розкішних авто на всі нові та вживані автомобілі з об’ємом двигуна понад 1900 см куб., а також усі електричні та гібридні транспортні засоби".

Це разом із забороною на імпорт "сировини для виробництва сталі, виробів з обробленого алюмінію та інших металевих виробів" спричинило серйозні проблеми з виробництвом та доступністю транспортних засобів у РФ.

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санкції проти Росії авто BMW звільнення автомобіль Росія

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