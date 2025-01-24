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Найпроблемніші вживані моделі BMW X5

24 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
П’ять найбільш проблемних вживаних BMW X5
2021 BMW X5. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Розкішний позашляховик середнього розміру швидко став улюбленим серед водіїв, які бажали продуктивності без шкоди для корисності. Протягом багатьох років BMW X5 еволюціонував, додаючи нові вдосконалені функції, витончений стиль та передові технології, втім, не всі модельні роки X5 були успішними.

Про це написав Motor Biscuit.

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  • 2008 BMW X5

BMW X5 2008 року (частина лінійки E70 першого покоління) вразив розкішною їздою, але відомий низкою проблем. Головні серед них: витік води в кабіну через забиті дренажі або несправні ущільнювачі; несправність помпи  охолоджувальної рідини, що призводить до перегріву; проблеми з електрикою, включаючи систему iDrive та освітлення.

  • 2012 BMW X5

BMW X5 2012 року (частина лінійки E70 другого покоління) запропонував сучасніші функції та передові технології. Однак він також мав багато проблем з надійністю, зокрема: витоки масла та охолоджувальної рідини, що можуть спричинити перегрів двигуна; несправності водяних помп, які потребують частого обслуговування; передчасний знос пневматичної підвіски, що викликає нерівномірне керування.

  • 2014 BMW X5

BMW X5 2014 року (покоління F15) започаткував новий дизайн та вдосконалені технології, але він все ще мав певну частку проблем: несправності трансмісії, які призводять до "слабкого режиму" та знижують продуктивність автомобіля; відклики подушок безпеки; проблеми з електронікою, включаючи навігацію та датчики, що потребують дорогих ремонтів.

  • 2020 BMW X5

BMW X5 2020 року (покоління G05) є чудовим прикладом автомобіля з передовими функціями, але помітними проблемами щодо надійності: заглухання двигуна під час руху вимагало термінового втручання; електричні збої в системі iDrive викликали проблеми з навігацією та аудіо; грубе перемикання передач та затримка включення.

  • 2021 BMW X5

BMW X5 2021 року — новітнє доповнення до модельного ряду, яке демонструє передові системи допомоги водієві, гібридні силові агрегати та просторий, сповнений технологій салон. Втім, проблеми з надійністю продовжують мучити авто: відкликання гальмівної системи X5 2021 через дефект, що підвищує ризик аварій; збої в програмному забезпеченні; якість збірки з незначними хрипами та скрипами у салоні.

Раніше експерти назвали три найдешевші моделі Audi, BMW та Mercedes. Також ми писали про три найдорожчі автомобілі BMW за понад 1 000 000 доларів.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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