Главные проблемы Honda CR-V — что стоит знать покупателям подержанных авто

Типичные проблемы кроссоверов Honda CR-V
Кроссовер Honda CR-V при условии должного ухода может без проблем пробежать более 320 000 км, а некоторые превышают даже 480 000 км. Но некоторые модельные годы автомобиля имеют типичные проблемы, на которые стоит обратить внимание при выборе подержанной машины.
Об этом написал Motor Biscuit.
- Системы кондиционирования воздуха
CR-V второго и третьего поколения (2002–2011) особенно подвержены сбоям системы кондиционирования воздуха, часто из-за неисправных компрессоров. Ремонт может быть дорогим, но многие владельцы считают, что другие плюсы автомобиля перевешивают этот недостаток.
- Чрезмерное потребление масла
Среди моделей четвертого поколения (2012–2016) иногда наблюдается чрезмерное потребление масла. Обычно это происходит из-за проблем с поршневыми кольцами.
- Вибрация на холостом ходу
П’пятое поколение (2017–настоящее время) оснащено двигателем с турбонаддувом, и авто иногда испытывают вибрацию на холостом ходу. Проблема связана с приводом и опорами двигателя.
- Электрические сбои
Сообщалось, что у новых CR-V (с 2017 года) возникают проблемы с информационно-развлекательными системами, камерами заднего вида и другой электроникой.
Ранее Honda отозвала более 100 000 кроссоверов CR-V. Также эксперты назвали четыре доступные гибридные модели Honda для покупки в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!