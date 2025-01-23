Главные проблемы Honda CR-V — что стоит знать покупателям подержанных авто

2020 Honda CR-V. Фото: Honda

Кроссовер Honda CR-V при условии должного ухода может без проблем пробежать более 320 000 км, а некоторые превышают даже 480 000 км. Но некоторые модельные годы автомобиля имеют типичные проблемы, на которые стоит обратить внимание при выборе подержанной машины.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Системы кондиционирования воздуха

CR-V второго и третьего поколения (2002–2011) особенно подвержены сбоям системы кондиционирования воздуха, часто из-за неисправных компрессоров. Ремонт может быть дорогим, но многие владельцы считают, что другие плюсы автомобиля перевешивают этот недостаток.

Чрезмерное потребление масла

Среди моделей четвертого поколения (2012–2016) иногда наблюдается чрезмерное потребление масла. Обычно это происходит из-за проблем с поршневыми кольцами.

Вибрация на холостом ходу

П’пятое поколение (2017–настоящее время) оснащено двигателем с турбонаддувом, и авто иногда испытывают вибрацию на холостом ходу. Проблема связана с приводом и опорами двигателя.

Электрические сбои

Сообщалось, что у новых CR-V (с 2017 года) возникают проблемы с информационно-развлекательными системами, камерами заднего вида и другой электроникой.

Ранее Honda отозвала более 100 000 кроссоверов CR-V. Также эксперты назвали четыре доступные гибридные модели Honda для покупки в 2025 году.