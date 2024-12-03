Гибридная линейка Honda — четыре модели для покупки в 2025 году

Хонда Civic. Фото: caranddriver.com

Honda — один из крупнейших в мире производителей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — в течение многих лет очень прохладно относилась к электрификации ДВС. Но японская компания смягчила свою позицию на фоне успеха продаж гибрида Honda CR-V.

Как увеличилась линейка гибридных автомобилей Honda, написал Slash Gear.

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2025 Honda Civic Sedan Hybrid

Фото: motortrend.com

Цена от 28 750 долларов

Самая дешевая гибридная модель Honda. За такую цену авто имеет 200 л.с. (на 50 л.с. больше, чем модель с ДВС), подогрев передних сидений, люк с электроприводом, двухзонный автоматический климат-контроль, информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и 7-дюймовый информационный дисплей для водителя, аудиосистему с 8 динамиками и 2 портами USB-C. Расход топлива в комбинированном режиме составляет 4,8 л на 100 км.

2025 Honda Civic Hatchback Hybrid

Фото: roadandtrack.com

Цена от 29 950 долларов

Подобно седану, он оснащен 2-литровым 4-цилиндровым гибридным двигателем в сочетании с двумя электродвигателями мощностью 200 л.с. Комбинированная экономия топлива несколько уменьшается до 4,9 л/100 км. Впрочем, модель имеет больший багажник, что и повлияло на ее более высокую цену.

2025 Honda Accord Hybrid

Фото: edmunds.com

Цена от 33 655 долларов

Производитель предлагает четыре гибридных комплектации: Sport Hybrid, EX-L Hybrid, Sport-L Hybrid и Touring Hybrid. Независимо от комплектации, владелец получит 2-литровый 4-цилиндровый двигатель в сочетании с двумя электродвигателями мощностью 204 л.с. Но экономия топлива в автомобилях отличаться от 4,9 л/100 км до 5,35 л/100 км в смешанном цикле.

2025 Honda CR-V Hybrid

Фото: caranddriver.com

Цена от 34 650 долларов

Авто имеет такую же силовую установку, как и Honda Accord Hybrid. Однако, в отличие от Accord, CR-V доступен с полным приводом. Хотя в таком варианте его эффективность топлива уменьшается до 6,36 л/100 км в смешанном цикле.

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