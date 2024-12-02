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Три альтернативы Honda Civic, которые следует рассмотреть

2 декабря 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Лучшие альтернативы Honda Civic, которые есть смысл проверить
2025 Honda Civic. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Civic — самый успешный автомобиль за всю историю Honda. Но, несмотря на популярность и практичность машины, некоторым водителям может не нравиться новая модель, и они будут искать другой, хотя и похожий тип автомобиля.

О трех идеальных альтернативах Honda Civic написал Slash Gear.

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Honda Accord

Три альтернативы Honda Civic, которые стоит рассмотреть - фото 1
Фото: caranddriver.com

Accord стоит чуть дороже Civic, но у него и салон лучше. В прямом сравнении US News & World Report утверждает, что Honda Accord 2024 года имеет более удобные сиденья, чем Civic. Позади авто обеспечивает гораздо больше места для взрослых.

Hyundai Elantra

Три альтернативы Honda Civic, которые стоит рассмотреть - фото 2
Фото: Hyundai

Elantra 2025 года стоит более чем на 2000 долларов дешевле, чем даже базовая версия Honda Civic. Корейский автомобиль конкурентоспособен, учитывая, что тратит на шоссе до 5,74 литра на 100 км пробега, что так же хорошо или даже лучше, чем у четырех из шести моделей в линейке Civic.

Toyota Corolla

Три альтернативы Honda Civic, которые стоит рассмотреть - фото 3
Фото: Toyota

Toyota Corolla является не только хорошей альтернативой Honda Civic, но и самым продаваемым автомобилем всех времен. С первоначальной рекомендованной розничной ценой 22 175 долларов Corolla 2025 года примерно на 2 000 долларов дешевле Honda Civic 2025 года.

Как и предыдущий автомобиль, Corolla тратит на шоссе до 5,74 литра на 100 км пробега. При этом Honda Civic Sedan 2025 имеет всего 150 л.с., а все три версии Toyota Corolla Hatchback 2025 имеют 169 л.с.

Ранее эксперты назвали автомобильные марки, самые дешевые в обслуживании. Также мы писали о десяти подержанных авто, которые дадут фору новым машинам.

авто советы автомобиль Honda Toyota

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