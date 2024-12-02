Кращі альтернативи Honda Civic, які варто перевірити

Три альтернативи Honda Civic, які варто розглянути
Civic є найуспішнішим автомобілем за всю історію Honda. Але попри популярність та практичність машини, деяким водім може не подобатися нова модель, й вони шукатимуть інший, хоча й схожий тип автомобіля.
Про три ідеальні альтернативи Honda Civic написав Slash Gear.
Honda Accord
Accord коштує трохи дорожче за Civic, але у нього й салон кращий. У прямому порівнянні US News & World Report стверджує, що Honda Accord 2024 року має зручніші сидіння, ніж Civic. Ззаду авто забезпечує набагато більше місця для дорослих.
Hyundai Elantra
Elantra 2025 року коштує на понад 2000 доларів дешевше, ніж навіть базова версія Honda Civic. Корейський автомобіль конкурентоспроможна з огляду на те, що витрачає на шосе до 5,74 літра на 100 км пробігу, що так само добре або навіть краще, ніж у чотирьох з шести моделей в лінійці Civic.
Toyota Corolla
Toyota Corolla є не лише гарною альтернативою Honda Civic, але й найбільш продаваним автомобілем усіх часів. З початковою рекомендованою роздрібною ціною 22 175 доларів Corolla 2025 року приблизно на 2 000 доларів дешевша за Honda Civic 2025 року.
Як й попередній автомобіль Corolla витрачає на шосе до 5,74 літра на 100 км пробігу. При цьому Honda Civic Sedan 2025 року має лише 150 к.с., а всі три версії Toyota Corolla Hatchback 2025 року мають 169 к.с.
Раніше експерти назвали автомобільні марки, найдешевші в обслуговуванні. Також ми писали про десять вживаних авто, які дадуть фору новим машинам.
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