Кращі альтернативи Honda Civic, які варто перевірити

2025 Honda Civic. Фото: caranddriver.com

Civic є найуспішнішим автомобілем за всю історію Honda. Але попри популярність та практичність машини, деяким водім може не подобатися нова модель, й вони шукатимуть інший, хоча й схожий тип автомобіля.

Про три ідеальні альтернативи Honda Civic написав Slash Gear.

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Honda Accord

Фото: caranddriver.com

Accord коштує трохи дорожче за Civic, але у нього й салон кращий. У прямому порівнянні US News & World Report стверджує, що Honda Accord 2024 року має зручніші сидіння, ніж Civic. Ззаду авто забезпечує набагато більше місця для дорослих.

Hyundai Elantra

Фото: Hyundai

Elantra 2025 року коштує на понад 2000 доларів дешевше, ніж навіть базова версія Honda Civic. Корейський автомобіль конкурентоспроможна з огляду на те, що витрачає на шосе до 5,74 літра на 100 км пробігу, що так само добре або навіть краще, ніж у чотирьох з шести моделей в лінійці Civic.

Toyota Corolla

Фото: Toyota

Toyota Corolla є не лише гарною альтернативою Honda Civic, але й найбільш продаваним автомобілем усіх часів. З початковою рекомендованою роздрібною ціною 22 175 доларів Corolla 2025 року приблизно на 2 000 доларів дешевша за Honda Civic 2025 року.

Як й попередній автомобіль Corolla витрачає на шосе до 5,74 літра на 100 км пробігу. При цьому Honda Civic Sedan 2025 року має лише 150 к.с., а всі три версії Toyota Corolla Hatchback 2025 року мають 169 к.с.

Раніше експерти назвали автомобільні марки, найдешевші в обслуговуванні. Також ми писали про десять вживаних авто, які дадуть фору новим машинам.