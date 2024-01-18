Honda Civic: експерти рекомендують вдалі та застерігають від невдалих модельних років моделі

Всі версії компактного Civic, як правило, дотримувалися одного і того ж рецепту створення надійного та економічного транспорту. Фото: carkeys.co.uk

Протягом останніх 50 років Honda Civic є бестселером японського бренду. На цьому шляху злети та падіння невідворотні.

Про це написав CarBuzz.

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Найкращі покоління Honda Civic

Civic Si 2000. Фото: roadandtrack.com

5-е покоління (1992-1995).

6-е покоління (1996-2000).

10-е покоління (2016-2021).

11-е покоління (2022 – наш час).

Протягом більшої частини 1990-х років популярні п'яте і шосте покоління Civic виявилися дуже надійними, з низькою кількістю скарг для кожного модельного року.

За даними Car Complaints, на 9,10 і 11 покоління Honda Civic було порівняно мало скарг. Винятком є 2016 модельний рік, коли було подано 447 скарг. Більшість з них стосувалися системи кондиціонування, обігрівача та аксесуарів салону.

На початку 2023 року купе Civic Si 2000 продали майже за 40 тис. доларів. Це висока ціна за 23-річний автомобіль зі скромною потужністю 160 к.с.

Хоча дев'яте покоління є одним з найкращих за надійністю, нецікавий дизайн та сірі матеріали інтер'єру роблять його набагато менш привабливим.

Найгірші роки випуску Honda Civic

Honda Civic 7. Фото: wikipedia

7-ме покоління (2001-2005).

8-ме покоління (2006-2011).

Сайт Car Complaints визнав 2001 рік випуску сьомого покоління Civic найгіршим з усіх, коли було отримано 1 228 скарг. За той самий модельний рік було 27 відкликань, за 2002 рік — 24, за 2003 рік — 24. За 2002 модельний рік було 555 скарг.

Це покоління мало 4-ступінчасту АКПП, яка виходила з ладу на пробігу близько 160 тис. км. Були поширені проблеми з подушками безпеки Takata, постійні негаразди з освітленням і несправні паливні помпи. До того ж цей Civic був не дуже привабливим зовні, а інтер'єр місцями виглядав дешевим.

Восьме покоління Civic отримало 818 скарг за 2006 модельний рік, 763 — за 2007, 650 — за 2009.

Особливо неприємною в деяких випадках була необхідність заміни 1,8-літрового 4-циліндрового двигуна R18A1 вартістю близько 3 тис. доларів.

Раніше в Україні розпочалися продажі економічної Honda ZR-V. Також ми писали, чому Honda відкликає понад 100 тис. кросоверів CR-V.