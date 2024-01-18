Honda Civic: эксперты рекомендуют удачных и предостерегают от неудачных модельных лет модели

Все версии компактного Civic, как правило, придерживались одного и того же рецепта создания надежного и экономичного транспорта. Фото: carkeys.co.uk

В последние 50 лет Honda Civic является бестселлером японского бренда. На этом пути взлеты и падения неотвратимы.

Об этом написал CarBuzz.

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Лучшие поколения Honda Civic

Civic Si 2000. Фото: roadandtrack.com

5-е поколение (1992–1995).

6-е поколение (1996–2000).

10-е поколение (2016-2021).

11-е поколение (2022 — наше время).

В течение большей части 1990-х годов популярные пятое и шестое поколение Civic оказались очень надежными с низким количеством жалоб для каждого модельного года.

По данным Car Complaints, на 9,10 и 11 поколения Honda Civic было сравнительно мало жалоб. Исключение составляет 2016 модельный год, когда было подано 447 жалоб. Большинство из них касалось системы кондиционирования, обогревателя и аксессуаров салона.

В начале 2023 года купе Civic Si 2000 было продано почти за 40 тыс. долларов. Это высокая цена за 23-летний автомобиль со скромной мощностью 160 л.с.

Хотя девятое поколение является одним из лучших по надежности, неинтересный дизайн и серые материалы интерьера делают его гораздо менее привлекательным.

Худшие годы выпуска Honda Civic

Honda Civic 7. Фото: wikipedia

7-е поколение (2001-2005).

8-е поколение (2006-2011).

Сайт Car Complaints признал 2001 год выпуска седьмого поколения Civic самым плохим из всех, когда было получено 1228 жалоб. За тот же модельный год было 27 отзывов, за 2002 год — 24, за 2003 год — 24. За 2002 модельный год было подано 555 жалоб.

Это поколение имело 4-ступенчатую АКПП, выходившую из строя на пробеге около 160 тыс. км. Были распространены проблемы с подушками безопасности Takata, постоянные невзгоды с освещением и неисправные топливные насосы. К тому же этот Civic был не очень привлекательным снаружи, а интерьер местами смотрелся дешевым.

Восьмое поколение Civic получило 818 жалоб за 2006 модельный год, 763 — за 2007, 650 — за 2009.

Особенно неприятна в некоторых случаях была необходимость замены 1,8-литрового 4-цилиндрового двигателя R18A1 стоимостью около 3 тыс. долларов.

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