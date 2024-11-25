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Названі автомобільні марки, найдешевші в обслуговуванні

25 листопада 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Марки автомобілів, які заощадять бюджет власника на обслуговуванні
Японські бренди. Фото: drive.com.au
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Галузеві експерти розповіли, які марки автомобілів дешевше за інші обслуговувати та ремонтувати, якщо ті вийдуть з ладу. Не повірите, але всі вони виявилися японськими.

Про це повідомив GOBankingRates.

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Toyota

"Toyota, безсумнівно, є найдешевшим брендом автомобілів для обслуговування та ремонту. Компанія створює довговічні машини. І якщо виникне потреба в ремонті та заміні деталей, наявність запчастин не буде проблемою, позаяк вони широкодоступні та відносно дешеві", — зазначив інженер-механік та засновник компанії Green Mechanic Талха Атта.

"Інженерні та виробничі методи, які використовує Toyota, надають перевагу простоті та зручності ремонту", — додав Аззам Шейх з компанії Carifex.

CarEdge оцінює Toyota як найдешевший бренд для володіння з 10-річною вартістю технічного обслуговування лише 5996 доларів.

Nissan

За даними CarEdge, 10-річна вартість техобслуговування Nissan становить 8088 доларів, що дозволяє компанії потрапити до п’ятірки лідерів.

"Nissan не має собі рівних з погляду найдешевшої марки в обслуговуванні та ремонті, окрім Toyota. Цей бренд широко розповсюджує запчастини по всьому світу, тому знайти їх не буде проблемою, якщо вам знадобиться ремонт", — сказав Атта.

Honda

Згідно з дослідженням CarEdge, Honda займає третє місце серед найдешевших автомобілів в обслуговуванні, із середньою вартістю обслуговування за 10 років 7827 доларів.

Mazda

Із середньою вартістю 10-річного технічного обслуговування в розмірі 8035 доларів, за даними CarEdge, Mazda посідає четверте місце серед найдешевших брендів в обслуговуванні. Імовірність того, що Mazda потребуватиме капітального ремонту протягом перших 10 років володіння, становить лише 18%, що значно нижче середнього показника по галузі.

Mitsubishi

За 10-річними витратами на технічне обслуговування вище місце лише у Toyota. Середній Mitsubishi коштує всього 7787 доларів, щоб продовжувати працювати протягом десяти років.

Раніше експерти назвали найнадійніші моделі Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу. Також ми представляли ТОП-5 найнадійніших японських автомобільних двигунів.

рейтинг Японія авто Mitsubishi автомобіль Honda Nissan

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