Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Названы автомобильные марки, самые дешевые в обслуживании arrow

Названы автомобильные марки, самые дешевые в обслуживании

25 ноября 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Марки автомобилей, которые сэкономят бюджет владельца на обслуживании
Японские бренды. Фото: drive.com.au
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Отраслевые эксперты рассказали, какие марки автомобилей дешевле других обслуживать и ремонтировать, если те выйдут из строя. Не поверите, но все они оказались японскими.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Читайте также:

Toyota

"Toyota, несомненно, является самым дешевым брендом автомобилей для обслуживания и ремонта. Компания создает долговечные машины. И если потребуется ремонт и замена деталей, наличие запчастей не будет проблемой, поскольку они широкодоступны и относительно дешевы", — отметил инженер-механик и учредитель компании Green Mechanic Талха Атта.

"Инженерные и производственные методы, которые использует Toyota, предпочитают простоту и удобство ремонта", — добавил Аззам Шейх из компании Carifex.

CarEdge оценивает Toyota как самый дешевый бренд для владения с 10-летней стоимостью технического обслуживания всего 5996 долларов.

Nissan

По данным CarEdge, 10-летняя стоимость техобслуживания Nissan составляет 8088 долларов, что позволяет компании попасть в пятерку лидеров.

"Nissan не имеет себе равных с точки зрения самой дешевой марки в обслуживании и ремонте, кроме Toyota. Этот бренд широко распространяет запчасти по всему миру, поэтому найти их не будет проблемой, если вам понадобится ремонт", — сказал Атта.

Honda

Согласно исследованию CarEdge, Honda занимает третье место среди самых дешевых автомобилей в обслуживании, со средней стоимостью обслуживания за 10 лет 7827 долларов.

Mazda

Со средней стоимостью 10-летнего технического обслуживания в размере 8035 долларов, по данным CarEdge, Mazda занимает четвертое место среди самых дешевых брендов в обслуживании. Вероятность того, что Mazda потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет владения, составляет лишь 18%, что значительно ниже среднего показателя по отрасли.

Mitsubishi

По 10-летним расходам на техническое обслуживание выше место только у Toyota. Средний Mitsubishi стоит всего 7787 долларов, чтобы продолжать работу в течение десяти лет.

Ранее эксперты назвали самые надежные модели Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега. Также мы представляли ТОП-5 самых надежных японских автомобильных двигателей.

рейтинг Япония авто Mitsubishi автомобиль Honda Nissan

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:43 Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

07:05 Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

07:05 Права украинцев на работе — можно ли штрафовать сотрудников

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

06:49 В Одессе появился стенд с инструкцией на случай ядерного взрыва

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

06:30 Цены на сою начали расти — сколько стоит зерно сегодня

06:30 Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

06:14 Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

07:43 Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

07:05 Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

07:05 Права украинцев на работе — можно ли штрафовать сотрудников

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

06:49 В Одессе появился стенд с инструкцией на случай ядерного взрыва

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

06:30 Цены на сою начали расти — сколько стоит зерно сегодня

06:30 Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

06:14 Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету