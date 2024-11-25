Марки автомобилей, которые сэкономят бюджет владельца на обслуживании

Японские бренды. Фото: drive.com.au

Отраслевые эксперты рассказали, какие марки автомобилей дешевле других обслуживать и ремонтировать, если те выйдут из строя. Не поверите, но все они оказались японскими.

Об этом сообщил GOBankingRates.

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Toyota

"Toyota, несомненно, является самым дешевым брендом автомобилей для обслуживания и ремонта. Компания создает долговечные машины. И если потребуется ремонт и замена деталей, наличие запчастей не будет проблемой, поскольку они широкодоступны и относительно дешевы", — отметил инженер-механик и учредитель компании Green Mechanic Талха Атта.

"Инженерные и производственные методы, которые использует Toyota, предпочитают простоту и удобство ремонта", — добавил Аззам Шейх из компании Carifex.

CarEdge оценивает Toyota как самый дешевый бренд для владения с 10-летней стоимостью технического обслуживания всего 5996 долларов.

Nissan

По данным CarEdge, 10-летняя стоимость техобслуживания Nissan составляет 8088 долларов, что позволяет компании попасть в пятерку лидеров.

"Nissan не имеет себе равных с точки зрения самой дешевой марки в обслуживании и ремонте, кроме Toyota. Этот бренд широко распространяет запчасти по всему миру, поэтому найти их не будет проблемой, если вам понадобится ремонт", — сказал Атта.

Honda

Согласно исследованию CarEdge, Honda занимает третье место среди самых дешевых автомобилей в обслуживании, со средней стоимостью обслуживания за 10 лет 7827 долларов.

Mazda

Со средней стоимостью 10-летнего технического обслуживания в размере 8035 долларов, по данным CarEdge, Mazda занимает четвертое место среди самых дешевых брендов в обслуживании. Вероятность того, что Mazda потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет владения, составляет лишь 18%, что значительно ниже среднего показателя по отрасли.

Mitsubishi

По 10-летним расходам на техническое обслуживание выше место только у Toyota. Средний Mitsubishi стоит всего 7787 долларов, чтобы продолжать работу в течение десяти лет.

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