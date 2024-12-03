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Чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році

3 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Гібридна лінійка Honda — чотири моделі для купівлі у 2025 році
Honda Civic. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Honda — один з найбільших у світі виробників автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння — протягом багатьох років дуже прохолодно ставилася до електрифікації ДВЗ. Але японська компанія пом’якшила свою позицію на тлі успіху продажів гібрида Honda CR-V.

Як збільшилася лінійка гібридних автомобілів Honda написав Slash Gear.

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2025 Honda Civic Sedan Hybrid

Чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році - фото 1
Фото: motortrend.com
  • Ціна від 28 750 доларів

Найдешевша гібридна модель Honda. За таку ціну авто має 200 к.с (на 50 к.с. більше, ніж модель з ДВЗ), підігрів передніх сидінь, люк з електроприводом, двозонний автоматичний клімат-контроль, інформаційно-розважальну систему з 7-дюймовим сенсорним екраном та 7-дюймовий інформаційний дисплей для водія, аудіосистему з 8 динаміками та 2 портами USB-C. Витрата палива в комбінованому режимі становить 4,8 л на 100 км пробігу

2025 Honda Civic Hatchback Hybrid

Чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році - фото 2
Фото: roadandtrack.com
  • Ціна від 29 950 доларів

Подібно до седана, він оснащений 2-літровим 4-циліндровим гібридним двигуном у поєднанні з двома електродвигунами потужністю 200 к.с. Комбінована економія палива трохи зменшується до 4,9 л/100 км. Втім, модель має більший багажник, що й вплинуло на її вищу ціну.

2025 Honda Accord Hybrid

Чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році - фото 3
Фото: edmunds.com
  • Ціна від 33 655 доларів

Виробник пропонує чотири гібридні комплектації: Sport Hybrid, EX-L Hybrid, Sport-L Hybrid і Touring Hybrid. Незалежно від комплектації власник отримає 2-літровий 4-циліндровий двигун у поєднанні з двома електродвигунами потужністю 204 к.с. Але економія палива в авто відрізнятися від 4,9 л/100 км до 5,35 л/100 км у змішаному циклі.

2025 Honda CR-V Hybrid

Чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році - фото 4
Фото: caranddriver.com
  • Ціна від 34 650 доларів

Авто має таку саму силову установку, як й Honda Accord Hybrid. Проте, на відміну від Accord, CR-V доступний із повним приводом. Хоча в такому варіанті його паливна ефективність зменшується до 6,36 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше експерти назвали найкращі роки випуску Honda Accord. Також ми розглядали три альтернативи Honda Civic.

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