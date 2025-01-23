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Типові проблеми кросоверів Honda CR-V

23 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Головні проблеми Honda CR-V — що варто знати покупцям вживаних авто
2020 Honda CR-V. Фото: Honda
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Кросовер Honda CR-V за умови належного догляду може без проблем пробігти понад 320 000 км, а деякі перевищують навіть 480 000 км. Але деякі модельні роки автомобіля мають типові проблеми, на які варто звернути увагу при виборі вживаної машини.

Про це написав Motor Biscuit.

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  • Системи кондиціонування повітря

CR-V другого та третього покоління (2002–2011) особливо схильні до збоїв системи кондиціонування повітря, часто через несправні компресори. Ремонт може бути дорогим, але багато власників вважають, що інші плюси автомобіля переважають цей недолік.

  • Надмірне споживання оливи

Серед моделей четвертого покоління (2012–2016) іноді спостерігається надмірне споживання оливи. Зазвичай це відбувається через проблеми з поршневими кільцями.

  • Вібрація на холостому ходу

П’яте покоління (2017–теперішній час) оснащене двигуном з турбонаддувом, й авто іноді відчувають вібрацію на холостому ходу. Проблема пов’язана з приводом та опорами двигуна.

  • Електричні збої

Повідомлялося, що у нових CR-V (з 2017 року) виникають проблеми з інформаційно-розважальними системами, камерами заднього виду та іншою електронікою.

Раніше Honda відкликала понад 100 000 кросоверів CR-V. Також експерти назвали чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році.

авто проблеми поради автомобіль Honda

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