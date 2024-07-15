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Найкращі та найгірші роки випуску кросовера Honda CR-V — вибір автоекспертів

15 липня 2024 19:50
Валентин Бандура - Редактор
Кросовер Honda CR-V — експерти назвали найкращі та найгірші роки випуску
2019 Honda CR-V. Фото: caranddriver.com
Валентин Бандура - Редактор

Honda CR-V вперше був представлений майже три десятиліття тому. Практичність, надійність та продуктивність кросовера зробили його улюбленим транспортним засобом, як для сімейних подорожей, так й для щоденних поїздок.

Експерти CarBuzz розглянули роки випуски автомобіля та визначили найнадійніші моделі та такі, від яких варто триматися якнайдалі.

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Найкращі роки випуску Honda CR-V

  • 2021 Honda CR-V (п'яте покоління)

Модель має не лише високі рейтинги надійності та переважно позитивні відгуки споживачів, вона все ще достатньо сучасна, щоб конкурувати з новішими кросоверами.

Автомобіль отримав 1,5-літровий двигун з турбонаддувом, який забезпечує 190 к.с. Основні функції включають пакет безпеки Honda Sensing із попередженнями про лобове зіткнення та про виїзд зі смуги руху, з підтримкою динамічного гальмування тощо.

  • 2006 Honda CR-V (друге покоління)

Попри поважний вік, модель має гарні показники надійності. Тому, якщо ви знайдете добре збережений екземпляр, його варто розглянути. Авто отримало 2,4-літровий 4-циліндровий двигун, який видає 156 к.с.

  • 2019 Honda CR-V (п'яте покоління)

Випуск 2019 року не має загальних скарг, але, авто на два роки старше моделі 2021 року, тому коштуватиме дешевше.

 

Найкращі та найгірші роки випуску кросовера Honda CR-V — вибір автоекспертів - фото 1
2017 Honda CR-V. Фото: cnet.com

Найгірші роки випуску Honda CR-V

  • 2011 Honda CR-V (третє покоління)

Однією з найпоширеніших проблем моделі є небажане прискорення під час гальмування, що становить очевидну небезпеку. Розв'язання цієї проблеми може коштувати близько 5 000 доларів.

  • 2017 Honda CR-V (п'яте покоління)

Модель є винятком з в цілому надійного п'ятого покоління. Головна проблема — перелив моторної оливи. На сайті NHTSA розміщено 1477 скарг на CR-V 2017 року.

  • 2015 Honda CR-V (четверте покоління)

Найпоширенішою проблемою моделі є сильна вібрація від двигуна. Також скаржилися на ненавмисне прискорення, на завмирання мотора на задньому ході та надто низьку швидкість холостого ходу.

Раніше ми писали про десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію. Також експерти визначили найкращі та найгірші роки випуску Honda Civic.

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