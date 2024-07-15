Кросовер Honda CR-V — експерти назвали найкращі та найгірші роки випуску

2019 Honda CR-V. Фото: caranddriver.com

Honda CR-V вперше був представлений майже три десятиліття тому. Практичність, надійність та продуктивність кросовера зробили його улюбленим транспортним засобом, як для сімейних подорожей, так й для щоденних поїздок.

Експерти CarBuzz розглянули роки випуски автомобіля та визначили найнадійніші моделі та такі, від яких варто триматися якнайдалі.

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Найкращі роки випуску Honda CR-V

2021 Honda CR-V (п'яте покоління)

Модель має не лише високі рейтинги надійності та переважно позитивні відгуки споживачів, вона все ще достатньо сучасна, щоб конкурувати з новішими кросоверами.

Автомобіль отримав 1,5-літровий двигун з турбонаддувом, який забезпечує 190 к.с. Основні функції включають пакет безпеки Honda Sensing із попередженнями про лобове зіткнення та про виїзд зі смуги руху, з підтримкою динамічного гальмування тощо.

2006 Honda CR-V (друге покоління)

Попри поважний вік, модель має гарні показники надійності. Тому, якщо ви знайдете добре збережений екземпляр, його варто розглянути. Авто отримало 2,4-літровий 4-циліндровий двигун, який видає 156 к.с.

2019 Honda CR-V (п'яте покоління)

Випуск 2019 року не має загальних скарг, але, авто на два роки старше моделі 2021 року, тому коштуватиме дешевше.

2017 Honda CR-V. Фото: cnet.com

Найгірші роки випуску Honda CR-V

2011 Honda CR-V (третє покоління)

Однією з найпоширеніших проблем моделі є небажане прискорення під час гальмування, що становить очевидну небезпеку. Розв'язання цієї проблеми може коштувати близько 5 000 доларів.

2017 Honda CR-V (п'яте покоління)

Модель є винятком з в цілому надійного п'ятого покоління. Головна проблема — перелив моторної оливи. На сайті NHTSA розміщено 1477 скарг на CR-V 2017 року.

2015 Honda CR-V (четверте покоління)

Найпоширенішою проблемою моделі є сильна вібрація від двигуна. Також скаржилися на ненавмисне прискорення, на завмирання мотора на задньому ході та надто низьку швидкість холостого ходу.

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