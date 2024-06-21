Нова Honda CR-V e:PHEV в Україні — скільки коштує топова комплектація

В Україні продаватимуть підзарядний гібрид Honda CR-V — комплектація та ціни
Вже незабаром на українському ринку з'явиться передньопривідний плагін-гібридний кросовер Honda CR-V e:PHEV, який може проїхати на одній електриці до 82 км. Пропонується лише одна, але дуже багата комплектація.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Характеристики авто
CR-V e:PHEV отримав 2-літровий ДВЗ потужністю 148 к.с. та 184-сильний електродвигун з тягою 335 Нм. Плагін-гібрид розганяється до 100 км/год за 9,4 с. Місткість тягової батареї з водяним охолодженням та обігрівом становить 17,7 кВт-год. Акумулятор заряджається з 0 до 100% струмом потужністю 6,8 кВт за 2,5 години, або майже за 8 годин від побутової мережі.
Розташування батареї під підлогою пасажирського відсіку зробило неможливим встановлення карданного валу для приводу задніх коліс, зате авто отримало 617-літровий багажник та 5-місній пасажирський відсік. Якщо подорожувати вдвох, то багажник можна збільшити до 1710 л.
В Україні новий CR-V e:PHEV пропонуватимуть у топовій комплектації Advance Tech, яка отримала:
- активні системи безпеки та електронні асистенти;
- світлотехніку LED з автоматичним коректором та підсвітленням повороту;
- оздоблений натуральною шкірою салон з електричним налаштуванням, підігрівом усіх та вентиляцією передніх крісел;
- цифрову панель приладів та проєкційний дисплей перед водієм;
- селектор вибору їздових режимів Econ (Економний), Sport (Спортивний), Snow (Сніг) і Tow (Буксирування);
- двозонний клімат-контроль з дефлекторами для пасажирів другого ряду;
- аудіосистему BOSE з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм розважальної системи;
- панорамний люк.
Ціна Honda CR-V e:PHEV — 2 515 600 грн.
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