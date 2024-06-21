Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні продаватимуть підзарядний гібрид Honda CR-V — комплектація та ціни arrow

В Україні продаватимуть підзарядний гібрид Honda CR-V — комплектація та ціни

21 червня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Нова Honda CR-V e:PHEV в Україні — скільки коштує топова комплектація
Honda CR-V e:PHEV. Фото: carmagazine.co.uk
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Вже незабаром на українському ринку з'явиться передньопривідний плагін-гібридний кросовер Honda CR-V e:PHEV, який може проїхати на одній електриці до 82 км. Пропонується лише одна, але дуже багата комплектація.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Читайте також:

Характеристики авто

CR-V e:PHEV отримав 2-літровий ДВЗ потужністю 148 к.с. та 184-сильний електродвигун з тягою 335 Нм. Плагін-гібрид розганяється до 100 км/год за 9,4 с. Місткість тягової батареї з водяним охолодженням та обігрівом становить 17,7 кВт-год. Акумулятор заряджається з 0 до 100% струмом потужністю 6,8 кВт за 2,5 години, або майже за 8 годин від побутової мережі.

Розташування батареї під підлогою пасажирського відсіку зробило неможливим встановлення карданного валу для приводу задніх коліс, зате авто отримало 617-літровий багажник та 5-місній пасажирський відсік. Якщо подорожувати вдвох, то багажник можна збільшити до 1710 л.

 

В Україні продаватимуть підзарядний гібрид Honda CR-V — комплектація та ціни - фото 1
Фото: carmagazine.co.uk

В Україні новий CR-V e:PHEV пропонуватимуть у топовій комплектації Advance Tech, яка отримала:

  • активні системи безпеки та електронні асистенти;
  • світлотехніку LED з автоматичним коректором та підсвітленням повороту;
  • оздоблений натуральною шкірою салон з електричним налаштуванням, підігрівом усіх та вентиляцією передніх крісел;
  • цифрову панель приладів та проєкційний дисплей перед водієм;
  • селектор вибору їздових режимів Econ (Економний), Sport (Спортивний), Snow (Сніг) і Tow (Буксирування);
  • двозонний клімат-контроль з дефлекторами для пасажирів другого ряду;
  • аудіосистему BOSE з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм розважальної системи;
  • панорамний люк.

Ціна Honda CR-V e:PHEV — 2 515 600 грн.

Раніше ми писали про десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію. Також розповідали про найкращі та найгірші роки випуску Honda Civic.

авто
ціни
автомобіль
продаж авто
Honda

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту