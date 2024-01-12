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В Україні почнуть продавати Honda CR-V шостого покоління — комплектація та ціни

12 січня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Нова Honda CR-V скоро буде доступною в українських автосалонах: яка ціна
Honda CR-V нового покоління стала комфортнішою для пасажирів. Фото: paultan.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Перші автомобілі Honda CR-V шостого покоління вже прибули в Україну та проходять сертифікацію. Отже, незабаром машина стане доступною для українських покупців, на яку комплектацію вони можуть розраховувати.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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CR-V отримав новий більш виразний дизайн, через який змінився й кожен габаритний параметр машини. Подовжена на 40 мм колісна база забезпечує на 16 мм більше місця для ніг пасажирів позаду та на 18% більше об’єму багажника.

Яку версію Honda CR-V отримають українці

На початку продажів CR-V пропонуватиметься в гібридній версії (e:HEV) з 2 л 4-циліндровим бензиновим двигуном (148 к.с.) з фірмовою гібридною системою i-MMD (потужність електромотора 184 к.с.).

Силова установка CR-V подібна до попереднього покоління, але була оновлена для підвищення ефективності та динамічних характеристик.

Фото: paultan.org

Ціни та комплектація

Більше інформації оприлюднять щойно автомобіль з'явиться у дилерів. На сьогодні відомо, що ціна на машину у потужній комплектації Elegance починається з 1 999 900 грн.

Раніше в Україні розпочалися продажі економічної Honda ZR-V. Також повідомляли, що Honda випустила дешевий кросовер Elevate.

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