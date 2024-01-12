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В Украине начнут продавать Honda CR-V шестого поколения — комплектация и цены

12 января 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Новая Honda CR-V скоро будет доступна в украинских автосалонах: какая цена
Honda CR-V нового поколения стала более комфортной для пассажиров. Фото: paultan.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Первые автомобили Honda CR-V шестого поколения уже прибыли в Украину и проходят сертификацию. Таким образом, в скором времени машина станет доступной для украинских покупателей, на какую комплектацию они могут рассчитывать.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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CR-V получил новый более выразительный дизайн, из-за которого изменился и каждый габаритный параметр машины. Удлиненная на 40 мм колесная база обеспечивает на 16 мм больше места для ног пассажиров сзади и на 18% больше объема багажника.

Какую версию Honda CR-V получат украинцы

В начале продаж CR-V будет предлагаться в гибридной версии (e:HEV) с 2 л 4-цилиндровым бензиновым двигателем (148 л.с.) с фирменной гибридной системой i-MMD (мощность электромотора 184 л.с.).

Силовая установка CR-V подобна предыдущему поколению, но была обновлена для повышения эффективности и динамических характеристик.

Фото: paultan.org

Цены и комплектация

Больше информации обнародуют как только автомобиль появится у дилеров. Сегодня известно, что цена на машину в мощной комплектации Elegance начинается с 1 999 900 грн.

Ранее в Украине начались продажи экономичной Honda ZR-V. Также сообщалось, что Honda выпустила дешевый кроссовер Elevate.

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